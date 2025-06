Francesco Totti krijgt staande ovatie na fenomenaal doelpunt; commentator volledig door het dak

Francesco Totti heeft zondag laten zien nog altijd uitstekend te kunnen voetballen. De grootste speler in de geschiedenis van AS Roma maakte zondag in een benefietduel een fantastisch doelpunt van eigen helft, en kreeg direct een staande ovatie in Parma.

De inmiddels 48-jarige oud-middenvelder liet zijn klasse al zien aan het begin van de wedstrijd, toen hij zelf een aanval opzette en Nicola Ventola een niet te missen kans bood met een ragfijne voorzet.

Niet veel later tekende de wereldkampioen van 2006 voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Totti nam de bal aan met rechts en loste vanaf de middenlijn een vuurpijl, die schitterend via de onderkant van de lat en doelman Sébastien Frey binnenviel. Totti kreeg direct een staande ovatie.

De commentator van dienst ging volledig uit zijn dak. "Dit geloof ik niet! Dit geloof ik niet! Dit geloof ik niet! Francesco Totti, wat heb je gedaan? Francesco! Mamma mia! Dit is niet echt!"

De wedstrijd tussen Sombrero en Rabona eindigde uiteindelijk in 7-7. Bij de wedstrijd waren vele Serie A-legendes en spelers met een verleden in die competitie aanwezig.

Naast Totti, Ventola en Frey konden de toeschouwers ook genieten van onder meer Javier Zanetti, Dino Baggio, Hernanes, Gianfranco Zola, Adriano, Aldair, Vincent Candela, Juan Sebastian Verón, Christian Panucci, Stefano Fiore, Valeri Bojinov en Hristo Stoichkov.