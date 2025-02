Francesco Farioli zet dag voor Union Sint-Gillis - Ajax streep door naam belangrijke kracht

Een tegenvaller voor Ajax in aanloop naar de eerste ontmoeting met Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Trainer Francesco Farioli kan donderdag namelijk geen beroep doen op twee middenvelders, zo weet Voetbal International woensdag te melden.

Jordan Henderson en Branco van den Boomen zijn niet fit genoeg om de reis naar Brussel te ondernemen. Het is momenteel zelfs nog onduidelijk of het duo op het middenveld op tijd fit is voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag.

Henderson had afgelopen zondag een basisplaats in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De 34-jarige Engelsman bleef in de rust achter in de kleedkamer en kampt enkele dagen later nog steeds met een hamstringblessure. Zijn mogelijke vervanger Van den Boomen is niet inzetbaar vanwege rugklachten.

Een tegenvaller voor Farioli, die al niet veel opties heeft op het middenveld van Ajax. Syvert Mannsverk (Cardiff City) en Benjamin Tahiroic (Brøndby IF) vertrokken onlangs uit Amsterdam en Youri Regeer is voorlopig afwezig door een blessure.

Een dag na de overwinning op Fortuna kwam naar buiten dat Wout Weghorst een gebroken teen had opgelopen en minstens zes weken moet revalideren. De aanvaller mist dus een reeks belangrijke duels van Ajax.

Er is overigens enige onzekerheid ontstaan over de eerste wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax in Europees verband. Het slechte veld van het Koning Boudewijnstadion in Brussel wordt woensdag gekeurd door de UEFA. De kans is groot dat er moet worden uitgeweken.

De opponent van Ajax heeft meerdere opties in kaart gebracht, maar nog geen knoop doorgehakt. Mocht er geen ander stadion worden gevonden, dan dreigt de Europese ontmoeting te worden afgelast.