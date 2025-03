Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De coach gunt basisplaatsen aan Steven Berghuis, Kian Fitz-Jim en Jorthy Mokio. Jordan Henderson en Bertrand Traoré starten op de bank en Davy Klaassen ontbreekt helemaal bij Ajax, dat het gat met PSV wil vergroten naar acht punten. De ontmoeting in Zwolle begint om 14:30 en is live te zien op ESPN3.

Matheus vervangt de geblesseerde Remko Pasveer onder de lat bij Ajax. De achterhoede kent geen veranderingen. Anton Gaaei (rechts) en Jorrel Hato (links) zijn de vleugelverdedigers van dienst. Josip Sutalo en Youri Baas vormen het hart van de defensie van de Eredivisie-koploper.

Kenneth Taylor en Jorthy Mokio behouden hun basisplaats tegen opzichte van het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt van donderdag. Henderson, die een schorsing opliep tegen de Duitsers, is op de bank geposteerd door Farioli. Hierdoor krijgt Kian Fitz-Jim kans om zich te bewijzen. Klaassen ontbreekt omdat zijn vrouw op het punt staat te bevallen.

Brian Brobbey is de aanvalsleider waarop Farioli wederom vertrouwt in Zwolle. Mika Godts start op de linkerflank en Steven Berghuis moet voor de aanvoer vanaf rechts zorgen.

Ajax aast op revanche na de 1-2 nederlaag tegen Frankfurt in de Europa League. ''Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. We hebben het duel snel teruggekeken en ik heb zeker positieve dingen gezien. We hebben het ook lastig gehad af en toe, maar dat heeft ook met de kwaliteit van Eintracht Frankfurt te maken. De wedstrijd geeft ons voldoende aanknopingspunten'', sprak Farioli op de clubwebsite.

De Italiaanse coach weigert om zich nu al neer te leggen bij uitschakeling op Europees vlak. ''Er zijn mogelijkheden'', aldus Farioli, die zich nu alleen richt op PEC. ''Het is belangrijk om het duel met Eintracht Frankfurt achter ons te laten en ons klaar te maken voor zondag. PEC Zwolle is thuis erg sterk en er zit een groot verschil tussen hun thuis- en uitwedstrijden. Ze krijgen thuis weinig doelpunten tegen, veroveren veel ballen op de andere helft en zijn snel in de omschakeling.''

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Aertssen, Graves, García MacNulty, Van der Haar; El Azzouzi, Van den Berg; Mbayo, Thomas, Krastev; Vente

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Mokio, Fitz-Jim, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.