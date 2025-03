Francesco Farioli verklapt vóór PSV - Ajax al een wissel later in de wedstrijd

Francesco Farioli kijkt met vertrouwen uit naar het duel met PSV, zo maakt hij voorafgaand aan de Eredivisie-topper duidelijk in gesprek met ESPN. De trainer van Ajax gaat de Eindhovenaren proberen te bespelen met Steven Berghuis op de rechterflank in plaats van Bertrand Traoré, en hij legt uit waarom.

De Amsterdamse voorhoede bestaat in het Philips Stadion uit Berghuis, Mika Godts en Brian Brobbey. Traoré moet dus genoegen nemen met een plek op de bank, al verklapt Farioli alvast dat hij zeker minuten gaat maken.

“Waarom ik voor Berghuis heb gekozen? Het is altijd moeilijk kiezen tussen Berghuis en Traoré”, zo begint Farioli zijn verklaring in gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen.

“Beide spelers leveren belangrijke bijdragen aan het elftal, zowel met als zonder bal. Dit is het besluit dat ik nu gesloten heb, maar Traoré gaat later in de wedstrijd zeker invallen. Het is goed om hem tijdens de wedstrijd nog achter de hand te hebben.”

“Het is ook een gevoelskwestie. Steven Berghuis is een speler met veel ervaring en hij weet hoe belangrijk deze wedstrijd is. En nogmaals, Traoré is later in de wedstrijd nog een goede optie. Hij kan op de vleugel en in de spits spelen”, besluit Farioli over de keuze op vleugel.

“De verschillen zullen klein zijn vandaag en het gaat erom wie er bereid is de extra meters te maken. We gaan tegen een scherp team spelen dat hoog druk zal zetten.”

Van een landstitel zou Farioli overigens nog niet willen spreken bij een eventuele zege. “Het zou fantastisch zijn om PSV op negen punten te zetten, maar ook daarna zijn er nog lastige wedstrijden te spelen”, aldus de Italiaanse oefenmeester.