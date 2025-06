Francesco Farioli heeft optie minder na plotseling vertrek bij Ajax

Russel Martin is de beoogde nieuwe manager van Rangers, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag. De Engelse coach (39) gelooft in het plan dat hem in Glasgow is voorgelegd en tekent normaal gesproken op korte termijn een contract op Ibrox.

De uit Brighton afkomstige Martin heeft Schotse roots en kwam als speler tot 29 interlands voor Schotland. Hij nam met de Schotten nooit deel aan een groot toernooi.

Als manager deed Martin ervaring op bij Milton Keynes Dons, Swansea City en Southampton. Bij laatstgenoemde club werd hij vorig seizoen ontslagen na een dramatische seizoensstart.

Martin was onlangs nog een topkandidaat om bij Leicester City aan de slag te gaan. De degradant lijkt afscheid te gaan nemen van Ruud van Nistelrooij, al is dat besluit nog niet definitief genomen.

Rangers lijkt dus niet voor Francesco Farioli te kiezen. De Italiaanse oefenmeester werd kort na zijn vertrek bij Ajax gelinkt aan de Schotse grootmacht en volgens The Herald had Farioli zelfs een gesprek met de clubleiding. Een samenwerking lijkt er echter niet in te zitten.

Farioli werd tevens genoemd bij AC Milan, dat oude bekende Massimiliano Allegri inmiddels heeft aangesteld. Bij AS Roma tekent de van Atalanta afkomstige Gian Piero Gasperini binnenkort een contract voor drie seizoenen.

Rangers gooide in februari Philippe Clement op straat en benoemde clubicoon Barry Ferguson tot interim-manager. Hij reikte tot de kwartfinale van de Europa League en loodste Rangers naar de tweede plaats in de competitie, maar een vaste aanstelling is geen optie.

Steven Gerrard werd even in verband gebracht met een terugkeer bij Rangers. Ook Davide Ancelotti en voormalig Feyenoord-coach Brian Priske passeerden de revue. Rangers richt zijn pijlen volgens Romano dus op de jonge Martin.