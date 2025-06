'Francesco Farioli rekt bewust tijd en laat Ajax met lege handen achter'

Het lijkt erop dat Francesco Farioli bewust langer wacht met het tekenen van zijn contract bij FC Porto, zo schrijft De Telegraaf maandag. Op 1 juli vervalt de afkoopsom die hij in zijn contract bij Ajax had, waardoor de Amsterdammers met lege handen achterblijven.

De 36-jarige Farioli lag bij Ajax nog tot medio 2027 vast. In dat contract stond een gelimiteerde afkoopsom van 5 miljoen euro.

Clubwatcher Mike Verweij weet meer over de afspraken die zijn gemaakt tijdens het vertrek van Farioli. “Na de laatste Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente op 18 mei kwamen Ajax en de coach overeen dat de aanvankelijke afkoopsom trapsgewijs per 1 juni, 15 juni en 1 juli zou worden afgebouwd tot nul.”

“Daar lijkt hij nu van te willen profiteren. Portugese media melden dat Farioli al sinds januari in contact staat met Porto, sinds vorige week lijkt het een uitgemaakte zaak dat hij daar gaat tekenen en het in orde maken van een contract is een abc’tje”, aldus Verweij.

Verweij heeft Alex Kroes om een reactie gevraagd. De technisch directeur van Ajax wilde niet op de kwestie ingaan. “Bronnen rondom de club melden dat er in de directie verbazing is over de handelswijze van Farioli als hij daadwerkelijk niet voor dinsdag bij Porto tekent.”

Ook Farioli zelf is gebeld door de ochtendkrant. De Italiaan reageert echter niet. Zijn cv helpt niet mee ter verdediging van de Italiaan.

“Bij Ajax stond hij 54 duels aan het roer en zijn eerdere clubs OGC Nice, Alanyaspor en Karagümrük verliet hij na respectievelijk 38, 48 en 27 duels”, besluit Verweij.