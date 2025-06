Francesco Farioli onthult inhoud van appje dat hij onlangs naar Arne Slot stuurde

Francesco Farioli heeft in een interview met Cronache di Spogliatoio gesproken over Arne Slot. De manager van Liverpool stak onlangs in gesprek met Voetbal International de loftrompet over Farioli, iets waar laatstgenoemde ‘zeer dankbaar’ voor is.

“Farioli had gewoon pech dat Feyenoord en PSV over veel betere buitenspelers beschikten. Farioli bracht de bal goed in de final third, maar daar gebeurde er niks mee. Ajax had geen Igor Paixão, Anis Hadj Moussa, Johan Bakayoko, Noa Lang of Ivan Perisic”, zei Slot over de Italiaan.

“Mensen zeggen dat het allemaal heel verdedigend was bij Ajax, als ik naar Ajax keek dan zag ik altijd een goede opbouw. Ze konden altijd een man vrijspelen en zetten ook op de goede manier druk. Ik vind Farioli een goede trainer”, besloot de succestrainer van the Reds.

“Ik ben erg trots op het feit dat hij al het basiswerk dat we verricht hebben bij Ajax erkende”, aldus Farioli tegenover het Italiaanse medium. “Het betekent dat hij de wedstrijden heeft bekeken, met volledige kennis van zaken.”

“Weten dat een topcoach, zoals hij, bij de basis begint en het geleverde werk erkent, is een sterk signaal. Vooral in Nederland, waar dit soort erkenning in de voetbalcultuur niet vanzelfsprekend is”, gaat Farioli verder.

“Zijn kritiek is belangrijk in een wereld waar we vaak oppervlakkig commentaar leveren. Het is echt fijn om erkenning te krijgen van iemand die niet alleen een geweldige coach is, maar ook een mens met een grote menselijkheid, zoals hij heeft laten zien in zijn carrière, zowel in Nederland als in Engeland.”

“We hebben ook een paar berichten over de telefoon uitgewisseld en ik bedankte hem voor zijn woorden”, besloot Farioli het onderwerp.

De Italiaanse trainer besloot zelf op te stappen bij Ajax na een meningsverschil met de directie. Volgens Fabrizio Romano kan de 35-jarige trainer elk moment gaan tekenen bij FC Porto.