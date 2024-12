Francesco Farioli na nederlaag Ajax: 'Heel goed optreden van ons, een van de beste van het seizoen tot dusver'

Francesco Farioli is trots op Ajax na het verloren thuisduel met Lazio (1-3). De Italiaanse oefenmeester spreekt van ‘een heel goed optreden’ en vindt dat de Amsterdammers het hadden verdiend om te winnen.

“Ik ben teleurgesteld over het resultaat, want ik denk dat het een heel goed optreden van ons was”, begint de trainer bij Ziggo Sport. “Het was zeker een van de beste optredens van ons van de afgelopen periode en ook van de rest van het seizoen tot dusver. De spelers hebben het fantastisch gedaan tegen de koploper van de Europa League. We hadden het verdiend om deze wedstrijd te winnen.”

“Het is voetbal”, zegt Farioli over de nederlaag. “Je moet scoren en geen goals tegenkrijgen. Helaas hebben we geen gebruikgemaakt van het enorme aantal kansen dat we creëerden. Daar hebben we de prijs voor betaald.” Presentatrice Noa Vahle vraagt aan de trainer of hij altijd zo positief is en dat iets is wat hij wil laten zien aan zijn spelers.

“Hoe kan ik zeggen dat ik niet blij ben met de wedstrijd van vanavond?”, reageert Farioli enigszins verbaasd. “We speelden de hele wedstrijd bijna in één strafschopgebied. In de laatste vijftien minuten creëerden we vijf of zes grote kansen.”

“Dat deden we met energie, power, kwaliteit, snelle combinaties, we gingen man-op-man druk zetten... Ik ben heel trots op hoe we de wedstrijd benaderden. Ik denk dat we vandaag één punt hadden verdiend, maar waarschijnlijk drie.” Farioli is ook duidelijk wanneer hij de herhaling van het penaltymoment van Bertrand Traoré te zien krijgt. “Laat me nog één keer lijden”, zegt hij met een knipoog.

“Misschien werkten de camera’s (van de VAR, red.) niet goed. We moeten de fouten van de scheidsrechters accepteren. Het gebeurde tegen AZ ook (de goal van Brobbey, red.). We moeten door”, aldus Farioli.