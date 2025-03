Francesco Farioli lyrisch over 'echte leider' van Ajax en voorbeeld voor zijn ploeggenoten

Francesco Farioli heeft Jordan Henderson bijzonder hoog zitten. De trainer van Ajax vindt het dan ook geweldig dat de middenvelder (34) zich na een absentie van een jaar weer international van Engeland mag noemen. Bondscoach Thomas Tuchel nam Henderson vorige week op in zijn 23-koppige selectie.

''Jordan is een fantastisch persoon en een echte leider. Zijn ervaring, kennis en vooral zijn liefde voor het spel is echt uniek'', jubelt Farioli in een video-interview met Sky Sports.

''Voor mij als coach is het niet moeilijk om contact te maken met mensen die het vurige verlangen hebben om de werkplek elke dag een beetje beter te maken. We zijn bij Ajax echt blij dat Jordan gaat bijdragen aan de nieuwe cyclus van het Engelse nationale team'', verwijst Farioli naar de aanstelling van Tuchel als opvolger van Gareth Southgate.

Dat Henderson weer deel uitmaakt van de Engelse selectie, komt voor Farioli niet als een verrassing. ''Nee, want ik geloof dat hij een speler is die echt iets kan toevoegen. Met zijn mentaliteit en zijn professionaliteit wordt Engeland er alleen maar beter op. En nu Engeland een nieuw hoofdstuk aan het schrijven is, geloof ik echt dat Henderson als speler en als mens onmisbaar is.''

Farioli geniet nog elke dag van de inmiddels 34-jarige middenvelder. ''Zijn manier van trainen is echt aanstekelijk op een positieve manier. Het is een leider die het goede voorbeeld geeft en de jonge spelers helpt om bepaalde standaarden te creëren.''

"Jordan is een maatstaf voor iedereen en faciliteert echt het werk van elk type technische staf, vooral de mensen die vertrouwen op werkethiek en mentaliteit'', aldus de lovende Farioli, die nooit heeft getwijfeld om Henderson bij Ajax de aanvoerdersband te geven.

''Dat was een hele makkelijke beslissing. Ik geloof dat je als coach geen betere aanvoerder in je team kunt wensen'', zo besluit de Italiaanse oefenmeester zijn lofzang op de Engelse middenvelder in Nederlandse dienst.