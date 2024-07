Francesco Farioli laat zich in interview uit over door Ajax begeerde Pablo Rosario

Ajax wacht ongetwijfeld een drukke transferzomer. De nieuwe trainer Francesco Farioli mocht op de eerste training nog geen kersverse aankopen verwelkomen, maar mogelijk komt daar snel verandering in. ESPN bracht woensdag naar buiten dat Ajax dicht bij een akkoord met OGC Nice is over de komst van Pablo Rosario. Tegenover de sportzender laat Farioli zich uit over zijn voormalig pupil.

Voetbal International wist woensdag als eerste te melden dat Ajax vol voor de komst van Rosario gaat, waarna ESPN berichtte dat de Amsterdammers zelfs al een akkoord met zijn club Nice naderen. Ajax is naar verluidt ook dicht bij overeenstemming met Rosario zelf.

ESPN vraagt Farioli naar de 27-jarige Nederlander, met wie hij het afgelopen seizoen bij Nice samenwerkte. “Rosario? Ik weet niet of hij terugkomt naar Nederland. Het gaat niet om de spelers die hier nu niet zijn.”

“Maar ik ben fan van de speler en hij was erg belangrijk voor mij bij Nice. Maar het is niet netjes om over spelers van andere clubs te praten”, geeft de Italiaanse oefenmeester aan.

Bronnen melden aan de Nederlandse sportzender dat er 'zo'n zeven miljoen euro' betaald wordt om Rosario los te weken. Dat is hoger dan de 'vier à vijf miljoen euro' die Nice volgens Mike Verweij zou verlangen, maar lager dan Rosario's marktwaarde volgens Transfermarkt. Die bedraagt namelijk acht miljoen euro.

Eerder deze maand werd ook duidelijk dat Ajax werk maakt van de komst van Wout Weghorst. Op de geruchten over een transfer van de Oranje-international naar Amsterdam weigert Farioli in te gaan. “Ik wil alleen over spelers van Ajax praten.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!