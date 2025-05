‘Francesco Farioli keert terug op radar van club waar hij eerder al bijna tekende’

Francesco Farioli kan aan de slag bij SC Braga, zo meldt het Portugese O Jogo. De Italiaan was in het verleden al bijna trainer van de Portugese club.

De komst van de Farioli zou al langer een 'droom' zijn van president António Salvador. De nummer vier van Portugal is op zoek naar een nieuwe oefenmeester na het vertrek van Carlos Carvahal.

Farioli is niet de enige naam die er bij de Portugezen goed op zou staan. Carlos Vicens, assistent van Pep Guardiola bij Manchester City is ook in beeld. Raúl González, huidig trainer van Real Madrid Castilla, behoort ook tot de kandidaten.

De 36-jarige Italiaan was in het verleden bijna trainer geworden bij Braga, maar ging uiteindelijk bij Nice aan de slag. Farioli maakte die keuze doordat hij niet over de juiste trainersdiploma’s beschikte om in Portugal aan de slag te mogen.

Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports heeft Farioli meer ijzers in het vuur. Zo zou hij aan de slag kunnen bij AS Roma, dat volgens geruchten echter een akkoord heeft gesloten met Jürgen Klopp. Ook staat hij er in de Premier League goed op.

In een eerder stadium werd de Italiaan genoemd als kandidaat om Xabi Alonso op te volgen bij Bayer Leverkusen. De Duitsers zouden echter in verregaande gesprekken zijn met Erik ten Hag.

Ten Hag is in Amsterdam één van de kandidaten om Farioli op te volgen. Ook de namen van Paul Simonis en Michael Reiziger prijken op die lijst.