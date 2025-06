Francesco Farioli: 'Hij is een speler voor de Premier League of Real Madrid'

Francesco Farioli was dinsdag te gast bij Cronache di Spogliatoio. De voormalig trainer van Ajax sprak onder meer lovend over Jorrel Hato.

De Italiaanse oefenmeester is zeer overtuigd als zijn pupil ter sprake komt. “Jorrel Hato is een speler voor de Premier League of Real Madrid.”

Farioli vertelt waarom hij Hato als linksback gebruikte. “Als centrale verdediger is het moeilijk om op een hoog niveau te spelen als je 1,81 meter bent. Voor mij was het al snel duidelijk dat hij op de linksbackpositie moest spelen.”

“Daar hebben we veel over gesproken. Ajax was het daar niet mee eens en zijn zaakwaarnemer ook niet”, vertelt Farioli.

Farioli legt uit wat Hato zo goed maakt. “Hij is een speler met een geweldige techniek en heeft ook het vermogen om een-op-eensituaties te beheersen ondanks zijn jonge leeftijd.”

De jonge coach is blij met zijn keuze. “Hij deed het erg goed en speelde zichzelf in het nationale elftal.”

Inmiddels staat de negentienjarige Hato op zes interlands namens Oranje. Bij Ajax ligt de Rotterdammer tot medio 2028 vast.