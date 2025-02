Francesco Farioli haalt fantastische foto van Kenneth Taylor aan: 'Dit zegt alles over het Ajax van nu'

Francesco Farioli is trots op Ajax, dat zich donderdagavond na een tweeluik met het Belgische Union Sint-Gillis (3-2 over twee wedstrijden) plaatste voor de achtste finales van de Europa League.

Ajax had het donderdag uiterst moeilijk tegen Union Sint-Gillis (1-2 verlies na verlenging), maar behaalde dankzij een penalty in de verlenging van Kenneth Taylor alsnog de achtste finale. Daarin gaan de Amsterdammers spelen tegen Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.

Farioli liet tijdens zijn interview met Ziggo Sport na afloop van de wedstrijd duidelijk blijken trots te zijn op de strijdlust van Ajax. “Het was zeker bloed, zweet en tranen.”

“Ik denk dat we in de eerste helft prima begonnen. We wisten dat we geen vrije trappen tegen moesten krijgen en we betaalden de prijs voor het slechte verdedigen. Daarna hadden we een periode waarin we ons konden oprichten, maar we kregen het alleen maar moeilijker”, gaat Farioli verder.

Al met al is Farioli vooral blij met zijn elftal, dat na een rode kaart voor Davy Klaassen lange tijd in ondertal speelde. “Uiteindelijk hebben we negentig minuten met tien man gestaan. Ik heb geen woorden om deze jongens te vieren. Ze zijn strijders.”

“Het is nu tijd om de batterij op te laden. Ik ben de jongens dankbaar voor wat ze hebben gedaan. De energie, de passie en de supporters. Mamma mia, het was geweldig”, aldus Farioli

Taylor

Tijdens de persconferentie even later haalde Farioli een van zijn favoriete momenten uit de wedstrijd aan. “We hebben een fantastische foto van Kenneth, die een minuut met zijn schoen in zijn hand heeft gespeeld. Als we het hebben over alles eruit halen, dan is dit de definitie daarvan. Echt waar!”