Fragment van Quinten Timber na gewonnen Klassieker tegen Ajax gaat viraal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor kleedkamerbeelden van Quinten Timber na Ajax - Feyenoord (2-3).

In de kersverse documentaire 'GIMENEZ' worden unieke kleedkamerbeelden getoond van de selectie van Feyenoord. Zo is onder meer te zien hoe Quinten Timber volledig uit zijn dak gaat na de gewonnen Klassieker tegen Ajax. Het fragment is opgenomen na de 2-3 overwinning van vorig seizoen van Feyenoord op Ajax.

Feyenoord-fans smullen van de beelden van hun middenvelder. "Heel gruwelijk filmpje", valt te lezen in de comments. Een ander: "Toekomstige aanvoerder, ik zie het al." Timber was voor de bewuste Klassieker in de Johan Cruijff ArenA niet inzetbaar voor Feyenoord.

Timber speelde van 2008-2014 in de jeugd van Feyenoord en zou later zes jaar in de jeugdopleiding van Ajax uitkomen. In 2018 maakte hij zijn profdebuut voor de Amsterdammers. Via FC Utrecht kwam hij anderhalf jaar geleden in Rotterdam-Zuid terecht.

