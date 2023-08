‘Fraaie stap naar Italiaanse top lonkt voor Koopmeiners na sterk seizoen'

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 10:32 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:49

Teun Koopmeiners staat in de belangstelling van Napoli, zo weet La Gazzetta dello Sport vrijdagochtend te melden. De middenvelder van Atalanta moet in Napels de opvolger worden van Piotr Zielinksi, die naar alle waarschijnlijk een dezer dagen een contract gaat tekenen in Saudi-Arabië. Napoli zou een bedrag van zo'n dertig miljoen euro overhebben voor de 25-jarige Koopmeiners.

In Bergamo is de linkspoot uitgegroeid tot vaste kracht. Waar hij in zijn eerste seizoen nog wel eens genoegen moest nemen met een plek op de reservebank, was Koopmeiners afgelopen seizoen vrijwel altijd verzekerd van een basisplek. In 33 wedstrijden maakte de middenvelder een verdienstelijke 10 doelpunten en gaf hij 4 assists. Koopmeiners bekroonde zijn succesvolle seizoen met een hattrick in de laatste speelronde tegen Monza.

Nu lijkt het er dus op dat de 16-voudig international van Oranje de stap naar landskampioen Napoli kan maken. Trainer Rudi Garcia ziet in Koopmeiners een mogelijke opvolger van Zielinski. Daarnaast mist Napoli André-Frank Zambo Anguissa een deel van het seizoen, omdat de Kameroener met zijn land actief zal zijn op de Afrika Cup. Eerder bracht de Italiaanse krant al dat de voormalig AZ-aanvoerder een overstap kon maken naar Juventus. De Oude Dame zou in Koopmeiners een vervanger zien voor Paul Pogba, die wordt gelinkt aan een vertrek bij Juventus.

Koopmeiners staat aan de vooravond van zijn derde Serie A-seizoen. In de zomer van 2021 maakte hij voor twaalf miljoen euro de overstap van AZ naar Atalanta. In Alkmaar was de middenvelder uitgegroeid tot vaste basisspeler en zelfs aanvoerder. De geboren Castricummer doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ, alvorens hij in 2017 zijn debuut maakte voor het eerste elftal.