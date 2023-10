Foutje op televisie: naam van vertrokken Ajax-icoon verschijnt tussen reserves

Donderdag, 26 oktober 2023 om 21:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:23

Wie donderdagavond goed oplette op tv bij het bekendmaken van de opstelling van Ajax voor de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion zag een opvallende naam staan. Door een foutje van de UEFA werd de naam van Dusan Tadic geplaatst tussen de wisselspelers van de Amsterdammers.

Tadic werd weergegeven met rugnummer 10, dat hij liefst vijf seizoenen droeg bij Ajax. De Serviër vertrok deze zomer echter bij Ajax na onenigheid met de alweer ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat over het gevoerde spelersbeleid.

Op de plek van Tadic had Chuba Akpom moeten staan. De van Middlesbrough overgekomen spits nam bij Ajax deze zomer het rugnummer 10 over en zit wél op de bank in het American Express Community Stadium.

Ajax besloot het contract van Tadic te ontbinden, waarna de 34-jarige linksbuiten direct tekende bij Fenerbahçe. Met de Turkse topclub kwam Tadic donderdagavond in actie in de Conference League tegen Ludogorets. Fenerbahçe won met 3-1. Tadic speelde 63 minuten en was daarin niet direct betrokken bij doelpunten.