‘Foute cultuur’ bij Ajax: ‘Mag hij niet juichen? Kom op, hij is net begonnen'

Woensdag, 17 mei 2023 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Robert Maaskant heeft zich gestoord aan Brian Brobbey in het restant van de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Ajax zegevierde dinsdagmiddag in een lege Euroborg met 2-3 door doelpunten van Dusan Tadic, Jurriën Timber en Brobbey. Laatstgenoemde toverde echter amper een lach op zijn gezicht na zijn doelpunt. "Een foute cultuur", aldus Maaskant in Voetbalpraat.

Maaskant zegt allereerst 'hartstikke boos' te zijn dat het afgelopen weekend misging bij Groningen - Ajax. De oud-trainer van de Trots van het Noorden zag zondag meerdere rookbommen op het veld worden gegooid. Nadat het duel na zes minuten al was gestaakt, ging er na negen minuten definitief een streep doorheen. "Het is echt schandalig, dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Ik merk dat ook bij journalisten en voetballers het bagatelliseren is begonnen. Ik vind dat we nu even sterk moeten zijn in dit verhaal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarna richt de werkloze trainer zich tot Brobbey, die op aangeven van Mohammed Kudus de 1-2 maakte. "Volgens mij ben je als spits geboren om doelpunten te maken, in welke competitie je ook speelt. Daar word je gelukkig van. Mag Brobbey niet juichen dan?", aldus Maaskant. "Kom op, man. Bij Manchester City vieren ze iedere goal die ze maken. Dat mag toch als Brobbey zijnde, die net is begonnen in de Eredivisie. Een spits leeft toch van zijn goals, of niet? Ik vind het gek. Je merkt gewoon dat ze er de zenuwen in hebben bij Ajax, iedereen."

Maaskant ziet een 'foute cultuur' ontstaan bij Ajax. "Als dat in je elftal geslopen is, dat als je scoort dat je het maar normaal vindt en niet hoeft te juichen... Als Internazionale tegen AC Milan in een leeg stadion was gespeeld, denk ik toch dat er bij een goal een andere reactie was geweest. Tuurlijk, die belangen zijn anders, dat weet ik ook." Kees Kwakman merkt op dat Brobbey 'sowieso geen uitbundige juicher is'.

Reactie Brobbey

Brobbey vindt dat hij moet werken aan zijn afwerking. "Het is niet moeilijk om te verbeteren, want het is trainbaar. Als ik dat doe, dan kan ik het ook laten zien in de wedstrijden", zei de spits van Ajax voor de camera van ESPN. Verslaggever Cristian Willaert vroeg tot slot of hij bij twee doelpunten wél zal lachen. "Bij drie keer. Dat zou mijn eerste hattrick zijn, haha", aldus de aanvaller lachend.