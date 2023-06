Foto van Peter Bosz gaat viraal; fans denken toekomst in te kunnen vullen

Donderdag, 1 juni 2023 om 23:55 • Tom Rofekamp

Een foto van Peter Bosz maakt donderdagavond veel tongen los op Twitter. De momenteel clubloze trainer is op beeld vastgelegd terwijl hij langs restaurant Mount Everest in Eindhoven loopt. Twitteraars speculeren over een mogelijke overgang van Bosz naar PSV, dat de oefenmeester bovenaan zijn verlanglijstje zou hebben staan. Bosz zit al zonder club sinds oktober 2022

De naam 'Peter Bosz' is momenteel hot topic in trainersland. De 59-jarige keuzeheer wordt zowel in verband gebracht met het hoofdtrainerschap van Ajax als dat van PSV. De link met laatstgenoemde lijkt nu echter kracht bijgezet te worden. Restaurant Mount Everest bevindt zich namelijk op nog geen anderhalve kilometer van het Philips Stadion.

Dit is toch gewoon Peter Bosz? pic.twitter.com/G29h4OfBqF — Dosty (@Dosty___) June 1, 2023

Bosz zou op de foto vers van onderhandelingen terugkomen, of zich daar op aan het voorbereiden zijn. Volgens Johan Derksen is de Apeldoorner één van de twee topkandidaten bij PSV, naast Phillip Cocu (Vitesse). Ook bij Ajax zou Bosz weer in beeld zijn. Sven Mislintat, technisch directeur van de Amsterdammers, wilde donderdag echter niet prijsgeven of hij al contact met de voormalig trainer van de club had gehad.

"Ik heb met hem gewerkt bij Borussia Dortmund, met hem gesproken toen ik bij Stuttgart zat en Peter is al Ajax-trainer geweest. Dus ik begrijp dat je naar hem vraagt", bleef Mislintat cryptisch in gesprek met De Telegraaf. Bosz gaf begin april nog aan 'zeker te gaan praten' als Ajax hem zou bellen. Volgens Voetbal International is hij bij veel mensen binnen de club nog steeds de onbetwiste topkandidaat om John Heitinga op te volgen.