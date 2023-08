Foto van Giménez op circuit van Zandvoort gaat door het dak in Mexico

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 08:20 • Wessel Antes • Laatste update: 08:55

Feyenoord-spits Santiago Giménez meldde zich vrijdag op het circuit van Zandvoort. Dit weekend is Nederland in de ban van de Grand Prix, die in de duinen ten noorden van de kustplaats gaat plaatsvinden. Giménez is blijkbaar groot fan van Formule 1 en liet zijn gezicht zien op het circuit. in Zandvoort ruilde hij van shirt met Sergio Pérez, de wereldberoemde teamgenoot van Max Verstappen. Feyenoord deelt een foto van de Mexicanen via sociale meda. Het kiekje legt de Rotterdammers geen windeieren: op Instagram is de foto van Giménez en Pérez maar liefst 116.000 keer geliked in 11 uur. De spits van de regerend landskampioen kan zondag niet aanwezig zijn tijdens de race, daar de Rotterdamse club om 14:30 uur een thuiswedstrijd speelt tegen Almere City.