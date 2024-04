Fortuna Sittard komt met groots gebaar richting noodlijdende aartsrivaal

Fortuna Sittard steunt een crowdfundingactie van MVV Maastricht. Laatstgenoemde club verkeert in financieel noodweer en heeft de steun van voetbalminnend Nederland nodig om overeind te blijven. Op de socialmediakanalen deelt Fortuna, de aartsrivaal van MVV, de actie.



MVV zit in geldproblemen en moet onder meer nog forse bedragen aan de gemeente betalen. Om een duwtje in de juist richting te krijgen is de club uit Maastricht een crowdfundingactie gestart. Opvallend genoeg wordt MVV gesteund door de aartsrivaal. “Beter een goede buur dan een verre vriend”, zo schrijft Fortuna op zijn socialmediakanalen.

“Het is letterlijk vijf voor twaalf”, zo schrijft MVV op de crowdfundingpagina. “Onze Maastrichtse voetbalclub verkeert in zwaar weer. Al meer dan 122 jaar is us MVVke onze trots en onlosmakelijk verbonden met de cultuur en historie van de stad Maastricht.”

“De club van de ster op de borst, Brokamp, de Boschpoort en haar hondstrouwe fans. Deze volksclub mag dan ook nooit verloren gaan. Het is tijd voor actie.”

“Met deze gezamenlijke crowdfundingactie hebben alle supportersinitiatieven van MVV zich samen gepakt en vragen jou om een donatie. Zodat we een belangrijk deel kunnen bijdragen aan de redding van de trots vaan Mestreech! Ieder bedrag telt.”

Het voortbestaan van de club staat dus op het spel. Op sportief vlak staan de Limburgers er overigens wel beter voor dan op financieel gebied.

Na 32 speelronden bezet MVV de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie en de ploeg van trainer Maurice Verberne maakt nog altijd kans op een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De achterstand op nummer acht Jong AZ bedraagt drie punten.

