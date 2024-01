Fortuna Sittard baalt het meest na bloedeloze wedstrijd tegen Almere City

Almere City en Fortuna Sittard hebben allebei een punt gesprokkeld in de strijd tegen degradatie. In het Yanmar Stadion kwamen de Limburgers het dichtst bij een treffer via I帽igo C贸rdoba, die vlak na rust op de lat kopte. Door het gelijkspel staan beide ploegen nu op twintig punten na achttien wedstrijden. Het gat met nummer zestien RKC Waalwijk bedraagt zes punten.

Beide ploegen cre毛erden in de openingsfase hun eerste kansjes. Namens Fortuna schoot C贸rdoba op Nordin Bakker, terwijl Thomas Robinet voor het eerste gevaar van de thuisploeg zorgde. Zijn poging ging ruim naast.

Halverwege de eerste helft kreeg Almere misschien wel zijn grootste kans van de wedstrijd, die werd gecre毛erd door de prima eerste aanname van Stije Resink. Zijn daaropvolgende strakke pass op Robinet werd doorgetikt op Kornelius Hansen, die een veel te zwakke inzet in huis had in kansrijke positie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Fortuna kwam een aantal keer voor het doel van Almere. Allereerst kwam Halilovic tot een schot, dat over ging. Ook Kaj Sierhuis kreeg een prima kans, maar in plaats van zelf te schieten besloot hij een ploeggenoot te willen bereiken. Dat lukte niet en dus haalde Fortuna opgelucht adem. C贸rdoba kwam ook nog in gevaarlijke positie en schoot in het zijnet.

Vlak na rust kwam Almere bijzonder goed weg. Ivo Pinto zette prima voor op C贸rdoba, die met zijn kopal de onderkant van de lat raakte. Met nog zo'n twintig minuten voor tijd besloten de trainers van beide ploegen vers aanvallend bloed te brengen. Jason van Duiven kwam binnen de lijnen bij Almere, terwijl Justin Lonwijk zijn debuut maakte voor Fortuna.

Tien minuten voor tijd sloeg de vlam in de pan, nadat Fortuna-trainer Danny Buijs de bal even weigerde af te geven aan Rajiv van la Parra. Er ontstond een opstootje waar meerdere spelers van beide ploegen zich mee bemoeiden. Uiteindelijk kregen Dimitrios Siovas en Theo Barbet geel van scheidsrechter Jeroen Manschot.

De grootste kans in de slotfase kwam op naam van Siemen Voet. De centrale verdediger, de even daarvoor was ingevallen, schoot vanaf randje zestien ruim over en hielp zo een prima kans om zeep. Zo eindigde het tegenvallende inhaalduel, dat eerder werd uitgesteld wegens een defecte veldverwarming, zoals het begon: 0-0.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties