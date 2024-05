Fortuna Düsseldorf van Vermeij en De Wijs nadert Bundesliga na zege op Bochum

Fortuna Düsseldorf speelt volgend seizoen zo goed als zeker in de Bundesliga. De nummer drie van de 2. Bundesliga won het heenduel in de play-offs om promotie en degradatie donderdagavond met 0-3 van VfL Bochum, de nummer zestien van de Bundesliga. Maandag om 20:30 uur volgt de return in Düsseldorf.

Bijzonderheden:

Aan de kant van Düsseldorf stonden Vincent Vermeij en Jordy de Wijs in de basis, terwijl ook bij Bochum een aantal voormalig Eredivisionisten aan de aftrap stonden: Felix Passlack, Matús Bero en Maximilian Wittek.

Na een klein kwartier kwam Düsseldorf op gelukkige wijze op voorsprong. Een corner belandde op de paal, waarna de bal via het lichaam van Bochum-spits Philipp Hofman ongelukkig in eigen doel rolde: 0-1.

In de tweede helft liep Düsseldorf door doelpunten van Felix Klaus en Yannik Engelhardt verder uit. Eerstgenoemde scoorde na een snelle uitbraak op aangeven van voormalig FC Twente-speler Christos Tzolis, waarna Yannik Engelhardt uit de rebound na een vrije trap voor de 0-3 eindstand tekende. Als Düsseldorf het karwei komende maandag in eigen huis afmaakt, speelt het volgend seizoen voor het eerst sinds 2019/20 weer op het hoogste Duitse niveau.

??????????, Fortuna Düsseldorf komt op 0-3 ?? Uitstekende uitgangspositie voor de return op maandag ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 23, 2024

VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf 0-3

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

13’ 0-1 Philipp Hofman (eigen doelpunt)64’ 0-2 Felix Klaus (assist: Christos Tzolis)72’ 0-3 Yannik Engelhardt