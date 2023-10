Forse beschuldiging richting Benzema: ‘Nauw contact met terreurorganisatie’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:50

Karim Benzema heeft volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin banden met een Moslimbroederschap die in Frankrijk te boek staat als een terreurorganisatie. Darmanin reageert daarmee op een steunbetuiging die Benzema op X, voorheen Twitter, plaatste voor de mensen in Gaza die te lijden hebben onder de oorlog met Israël.

"We zijn er allemaal van op de hoogte dat mijnheer Karim Benzema in nauw contact staat met het Moslimbroederschap", liet Darmanin in niet mis te verstane bewoordingen weten in een interview met CNews. Het Moslimbroederschap is een politiek-religieuze organisatie die zijn oorsprong in Egypte kent en volgens Le Figaro inmiddels door zeven landen, te weten Saudi-Arabië, Rusland, Syrië, Egypte, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Oostenrijk als terreurorganisatie wordt aangemerkt.

Het zelfverklaarde doel van de Moslimbroederschap is om een staat op te richten die wordt geregeerd door de sharia. Alle vormen van geweld zijn inmiddels afgezworen, behalve mogelijke acties op Israëlisch grondgebied. De Moslimbroederschap heeft altijd als inspiratie gediend voor fundamentalistische bewegingen in de Arabische wereld.

Benzema

Benzema heeft nog niet gereageerd op de bewering van Darmanin. Wel is inmiddels duidelijk dat de spits van Al-Ittihad uit Saudi-Arabië in de oorlog in Gaza op de hand van de Palestijnen is. "Al onze gebeden gaan uit naar de inwoners van Gaza, die opnieuw het slachtoffer zijn geworden van onrechtvaardige bombardementen, waarbij vrouwen of kinderen niet worden gespaard", zo schreef Benzema op 15 oktober op X.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

De tweet van Benzema viel onder meer heel slecht bij voormalig Israëlisch doelman Dudu Aouate, die de aanvaller in vijf talen uitschold. 'You are a big son of a bitch', viel onder meer te lezen op X. Het platform gaf al snel aan dat de tweet van Aouate mogelijk de regels omtrent haatdragend gedrag schendt. De Franse republikein Nadine Morano omschreef Benzema bij CNews als 'een agent van de Hamas-propaganda'.

Benzema is overigens niet de eerste speler die voor ophef zorgt vanwege een post over het conflict in de Gazastrook. Anwar El Ghazi sprak zich op sociale media uit over het conflict tussen Hamas en Israël, en daar is zijn werkgever 1. FSV Mainz 05 niet van gediend. El Ghazi sprak openlijk zijn steun uit richting Palestina.

"El Ghazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten dat voor de club onaanvaardbaar was", zo valt te lezen op de clubkanalen. "Dit besluit is genomen na overleg tussen het bestuur en de speler. Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten. De club distantieert zich echter duidelijk van de inhoud van het bericht, aangezien het niet de waarden van onze club weerspiegelt."

Mazraoui

Noussair Mazraoui deelde op zijn pagina een vers uit de Koran. "En denk niet dat Allah achteloos is over wat degenen die onrecht plegen doen. Het houdt hen alleen maar tegen tot de dag waarop hun ogen bevroren zullen zijn van afgrijzen." Bayern München was niet blij met deze actie en heeft inmiddels een gesprek met Mazraoui ingepland. Johannes Steiniger, een Duits parlementslid, heeft op X opgeroepen om Mazraoui zelfs uit het land te zetten