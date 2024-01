Footy Headlines onthult kleuren van uitshirt Ajax voor seizoen 2024/25

De kleuren van het uitshirt van Ajax voor het seizoen 2024/25 zijn uitgelekt. Het doorgaans betrouwbare Footy Headlines schrijft op de eigen website dat het tenue blauw met gele accenten is.

Footy Headlines is een van de belangrijkste bronnen als het gaat om uitgelekte voetbalshirts. Ajax en Adidas zijn sinds het seizoen 2000/01 aan elkaar verbonden. Voor komend seizoen heeft het sportmerk in samenspraak met Ajax een uitshirt ontworpen dat voor het grootste gedeelte uit de kleur blauw bestaat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Footy Headlines rept over 'crew blue', een kleur die wordt omschreven als denimblauw. Het Ajax-logo, de drie schouderstrepen van Adidas en de sponsoruitdrukkingen hebben een licht gele kleur: pulse yellow. Het gaat hier om heel licht fluorescerend geel.

Ajax zal het shirt komend seizoen in de Eredivisie en de andere competities dragen. Footy Headlines laat weten dat het nog geen informatie heeft over het exacte ontwerp van het uitshirt van Ajax voor het seizoen 2024/25.

De uitgelekte kleuren van het uitshirt voor het seizoen 2024/25.

Derde tenue

Begin vorige maand lekte al wel grotendeels het ontwerp van het derde tenue van Ajax voor komend seizoen uit. Dat shirt is in ieder geval 'helder grijs'. Op dat uitgelekte tenue zijn de sponsoruitdrukkingen in het rood te zien.

De rode accenten op het shirt zijn echter vooralsnog speculatie. “Bordeaux-rood zou passend zijn”, zo schreef Footy Headlines.

Wat direct opviel is het klassieke Ajax-logo, dat tussen 1928 en 1991 op de borst van de Amsterdammers prijkte. Ook is het mogelijk dat er een ander embleem van Adidas op het nieuwe derde shirt komt: het bladvormige logo in plaats van de drie strepen. Beide retro-logo’s zijn alleen nog niet bevestigd.

Het uitgelekte ontwerp van het derde tenue voor het seizoen 2024/25.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties