Foden neemt Manchester City bij de hand en poetst wereldgoal Rashford weg

Manchester City heeft na een uiterst enerverende wedstrijd weten af te rekenen met Manchester United. De ploeg van manager Erik ten Hag kwam nog wel op voorsprong via Marcus Rashford, die op fantastische wijze raak schoot. Man van de wedstrijd werd echter Phil Foden, die eveneens verantwoordelijk was voor een beauty en tien minuten voor tijd de winnende treffer binnenprikte. Erling Braut Haaland bepaalde de eindstand op 3-1. Manchester City staat nu één punt achter koploper Liverpool, terwijl Manchester United zesde staat en Champions League-voetbal definitief lijkt te moeten vergeten.

Aan de kant van Manchester City stond Nathan Aké op de linksbackpositie. Voorin werd spits Haaland in zijn rug gesteund door Foden, Kevin De Bruyne en Jérémy Doku. Ten Hag koos bij Manchester United voor Rashford als diepste aanvaller, met in zijn rug Alejandro Garnacho en Bruno Fernandes.

In de dertiende minuut opende Rashford de score op fantastische wijze. Een diepe bal kwam terecht bij Bruno Fernandes, die door te laat stappen van Aké geen buitenspel stond. De Portugees legde af op Rashford, die de bal kiezelhard en via de onderkant van de lat in het doel deponeerde: 0-1. De derby van Manchester was bijzonder vermakelijk, mede dankzij de vele dreigende momenten aan beide kanten.

Al snel na de 0-1 kreeg Foden twee prima mogelijkheden om de score te openen. De Engelsman zag André Onana tot tweemaal toe knap redding brengen. Met name bij zijn tweede schot had Foden meer met de geboden ruimte moeten doen. Rashford bleef ondertussen vrij ongrijpbaar. Eenmaal kon hij nog ternauwernood worden afgestopt, bij het volgende moment peerde hij volledig mis bij de tweede paal.

De eerste kans van Haaland kwam per toeval tot stand. Een voorzet van Doku kwam min of meer per toeval terecht bij de Noor, die daar niet op leek te rekenen en over kopte. City bleef drukken en kwam andermaal dichtbij via Rodri, wiens schot uit de hoek kon worden getikt door de prima keepende Onana. De Kameroener was vlak voor rust kansloos bij de ogenschijnlijk onmisbare kans van Haaland, die de bal van amper twee meter van het doel over tikte.

Ook na rust zou Onana veel in beeld komen. City bleef aanvallen en Onana voorkwam andermaal een gelijkmaker van City, ditmaal door een inzet van Doku uit de hoek te plukken. Vlak nadat United tevergeefs een vrije trap claimde na een vermeende overtreding van Kyle Walker op Rashford, kwam City op gelijke hoogte. Foden creëerde wat ruimte voor zichzelf en schoot met een heerlijke pegel keihard raak in de linkerkruising: 1-1.

?????????????????? ?????????? ?? Een vlammend schot van Foden zorgt voor een gelijke stand in de Manchester Derby ?? ??????? ??????? ? ?? Manchester City ????. Manchester United ?? https://t.co/Uyrq0xBStY#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #MCIMUN pic.twitter.com/LCpUPrs3LV — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 3, 2024

Manchester United had in aanvallend opzicht weinig meer in te brengen. Het was vooral tegenhouden en hopen dat Manchester City de tweede treffer niet zou maken. Lange tijd leek het erop dat the Red Devils stand zouden houden. City domineerde het spel en genoot het balbezit, maar wist telkens net niet door de laatste linie van zijn rivaal te breken.

Tien minuten voor tijd was het verzet van de ploeg van Ten Hag alsnog gebroken. Foden ging een één-tweetje aan met invaller Julián Álvarez en rondde met een bekeken, laag schot af achter de kansloze Onana: 2-1. Manchester City wilde het duel definitief in het slot gooien en kwam onder meer via Kevin De Bruyne dichtbij, maar de Belg schoot rakelings naast. Na slordig balverlies van invaller Sofyan Amrabat prikte Haaland van dichtbij nog de 3-1 binnen.

