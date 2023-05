Fluitconcerten én gezang voor Lionel Messi bij vijfklapper van PSG

Zaterdag, 13 mei 2023 om 22:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:56

Paris Saint-Germain had zaterdagavond geen kind aan AJ Ajaccio: 5-0. De meeste aandacht ging echter uit aan de terugkeer van Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler werd aanvankelijk voor twee weken geschorst door PSG door zijn trip naar Saudi-Arabië, waar hij geen toestemming voor had. De sanctie werd teruggebracht naar een week, waardoor Messi zaterdagavond weer kon spelen. Er waren fluitconcerten én gezang voor de teruggekeerde vedette, die negentig minuten mocht blijven staan van trainer Christophe Galtier.

Galtier had vrijdag op de persconferentie al aangekondigd dat Messi een basisplaats zou krijgen tegen Ajaccio. De PSG-coach kon ook weer beschikken over Achraf Hakimi, die een schorsing van een duel uitzat na zijn rode kaart tegen Lorient. De international van Marokko vormde samen met Marco Verratti, Fabián Ruiz en Juan Bernat het middenveld. De driemansverdediging van de thuisclub bestond uit Marquinhos, Sergio Ramos en Danilo Pereira. Messi kreeg in de voorhoede assistentie van Hugo Ekitike en Kylian Mbappé.

Halverwege de eerste helft begin het doelpuntenfestijn van PSG. Ekitike trok slim weg in de zestien en leek te worden aangespeeld door Pereira. Het was echter Ruiz die de bal overnam, naar binnen trok en van dichtbij scoorde: 1-0. Bij de 2-0 redde doelman François-Joseph Sollacaro nog op een inzet van Mbappé, om vervolgens in de rebound te worden verschalkt door de alerte Hakimi. Dat de fans van PSG behoorlijk verdeeld zijn over Messi bleek onder toen de Argentijn een hoekschop wilde nemen. Er was een fluitconcert te horen, al werd de veelbesproken aanvaller tegelijkertijd toegezongen. Messi en zijn ploeggenoten gingen met een comfortabele 2-0 voorsprong rusten in het Parc des Princes.

PSG zette de titelaspiraties na rust verder kracht bij. Na een klutssituatie voor het doel van Ajaccio tekende Mbappé voor de 3-0, al rolde de bal na de halve redding van Sollacaro wel heel langzaam over de lijn. De Franse aanvaller was desondanks zeer blij met zijn eerste goal van de avond. Mbappé had het mooiste moment van de eenzijdige wedstrijd bewaard voor de 54ste minuut. Een lange bal van achteruit van Ramos kwam via een koppende Ajaccio-verdediger terecht bij de sterspeler, die niet nadacht en met een volley op de rand van de zestien keihard raak schoot: 4-0. Het werd nog erger voor Ajaccio toen een inzet van Marquinhos van dichtbij via Mohamed Youssouf in het doel belandde: 5-0.

De qua doelpunten en uitslag zo mooie avond voor PSG kende een zwart randje voor Hakimi. Drie weken na zijn rode kaart tegen Lorient volgde opnieuw een rode prent. De rechtshalf kreeg bij een opstootje een tik van Thomas Mangani en reageerde daar fel op. Na overleg met de VAR en het checken van de beelden besloot de arbitrage om beide kemphanen een rode kaart te geven. Het ongeloof was groot bij Hakimi, die net was teruggekeerd van een schorsing. PSG won met 5-0 en kan de Franse titel ruiken: met nog drie duels te gaan volgt achtervolger Lens op zes punten. Ajaccio is door de forse nederlaag officieel gedegradeerd.

