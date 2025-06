Florian Wirtz bijt vlak voor transfer naar Liverpool van zich af: 'Geloof niet alles wat ze schrijven'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Florian Wirtz, die heeft uitgehaald naar Sky Sports.



Dinsdagmiddag kwam Sky Sports met het nieuws naar buiten dat Wirtz bij zijn aanstaande club Liverpool een verzoek had ingediend om nummer tien te mogen dragen, en dat terwijl dat het nummer is van Alexis Mac Allister bij the Reds.



Van die berichtgeving klopt volgens Wirtz zelf helemaal niets. “Voor iedereen die zegt dat ik nummer tien wil hebben: ik respecteer alle spelers. Geloof niet alles wat er geschreven wordt”, schrijft Wirtz op zijn Instagram-pagina. Hij besluit het bericht met een emoji van een clown.









Wirtz staat op het punt om een transfer te maken van Bayer Leverkusen naar Liverpool. Beide clubs zijn nog in onderhandeling over de transfersom, maar naar verwachting is witte rook slechts een kwestie van tijd. Het bedrag zal uiteindelijk neerkomen rond de 150 miljoen euro.