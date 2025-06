Flirt tussen José Mourinho en oude liefde ketst af op clausules

José Mourinho en Inter stonden open voor een hernieuwde samenwerking, zo laat La Repubblica weten. Volgens de Italiaanse krant kon een transfer geen doorgang vinden vanwege bepaalde clausules in het contract van de Portugees.

Simone Inzaghi nam deze week afscheid van Inter, na een dienstverband van vier seizoenen. De beslissing kwam enkele dagen na de pijnlijke 5-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League.

De Italiaanse trainer bouwde sinds zijn komst in 2021 aan een ware machine. Het resultaat mag er zijn: Inzaghi won met Inter één keer de Serie A, twee keer de beker, drie keer de Super Cup en bereikte twee Champions League-finales.

De van Inter afkomstige coach tekende bij Al-Hilal een contract voor twee seizoenen. Inzaghi strijkt tot medio 2027 een salaris op van in totaal 26 miljoen euro en krijgt bij Al-Hilal de beschiking over spelers als Kalidou Koulibaly, João Cancelo, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic.

In de zoektocht naar een opvolger kwam Inter uit bij oude bekende Mourinho. De Portugees is momenteel trainer bij Fenerbahçe, maar stond open voor een terugkeer. Volgens La Repubblica zou The Special One bereid zijn geweest om direct naar Milaan te vliegen om een akkoord te sluiten.

Niet nader genoemde clausules in het contract van Mourinho maakten een deal uiteindelijk onmogelijk. Inter schakelde door naar namen als Cesc Fàbregas en Roberto de Zerbi, maar gaat naar verwachting Christian Chivu aanstellen als nieuwe trainer.

Transfermarktexperts Nicolò Schira en Fabrizio Romano kwamen vrijdagochtend met het nieuws naar buiten. De Roemeen zou een contract tot medio 2027 hebben getekend in Milaan.