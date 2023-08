Flinke zelfkritiek na remise Feyenoord: ‘Ik handel te traag, val over de bal...’

Zondag, 13 augustus 2023 om 17:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:52

Mats Wieffer is niet tevreden met zijn eigen spel in de afgelopen twee wedstrijden. Dat gaf de middenvelder van Feyenoord zondagmiddag na afloop van het duel met Fortuna Sittard (0-0) aan bij ESPN. Door de komst van Ramiz Zerrouki moet Wieffer het op een iets andere positie op het middenveld laten zien, maar daar moet hij nog aan wennen, geeft hij zelf aan.

Afgelopen seizoen stond Wieffer vaak op de nummer 6-positie, maar die plek wordt sinds dit seizoen meer ingevuld door Ramiz Zerrouki. Daardoor krijgt Wieffer een wat aanvallende rol, maar zowel tegen PSV (0-1 verlies, in de Johan Cruijff Schaal) als tegen Fortuna moest de middenvelder daar nog flink aan wennen. "Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was", zei hij zondag voor de camera van ESPN. "Ik ben een beetje zoekende nog."

Zelfkritische Mats Wieffer nog zoekende in nieuwe rol ?? “Het loopt niet, ik val over de bal heen… Ik weet niet waar het aan ligt” ?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2023

"Persoonlijk speel ik iets anders dan vorig jaar", vervolgde de rechtspoot. "Daar moet ik heel erg aan wennen. Op het laatst (tegen Fortuna, red.) speelde ik weer iets meer op 6, dat bevalt me wat beter. Maar dat zijn geen excuses. Ik weet niet, het loopt gewoon niet, ik val over de bal heen... Dat soort dingetjes. Ik weet niet waar het aan ligt, maar het is de afgelopen anderhalve wedstrijd niet goed genoeg. Ik handel gewoon te traag, dus er is persoonlijk ook nog werk aan de winkel."

Ook qua team had Feyenoord het moeilijk tegen Fortuna, wat volgens Wieffer deels ook kwam door de vroege rode kaart van Bart Nieuwkoop. "Dat helpt natuurlijk niet mee. Dan moet hij goed vallen. We hebben als team goed de nul gehouden, dat is denk ik het belangrijkste als je met tien man speelt. Maar we moeten nog beter op elkaar ingespeeld raken. Fysiek zit het denk ik wel goed in elkaar, als je ziet hoe we met z'n allen omschakelen en elk duel proberen te winnen. Maar voetballend kan het nog wel beter. Daar gaan we aankomende weken aan werken. Dit is wel een valse start", aldus een teleurgestelde Wieffer.