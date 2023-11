‘Flinke puinhoop’ op de F-Side door aanwezigheid Palestijnse vlaggen

Zondag, 5 november 2023

Er is tijdens het thuisduel van Ajax met sc Heerenveen van zondag onenigheid ontstaan op de F-Side, de fanatieke supportersgroepering van de Amsterdamse club. Voetbal Ultras meldt via X dat de aanwezigheid van tenminste twee Palestijnse vlaggen voor ophef zou hebben gezorgd op de tribune achter het doel in de Johan Cruijff ArenA.

Tussen de diverse supportersvlaggen op de F-Side waren tevens twee pro-Palestijnse vlaggen zichtbaar. De vlaggen zijn waarschijnlijk een steunbetuiging aan het Palestijnse volk, dat al sinds 7 oktober gebukt gaat onder Israëlische bombardementen, wat weer een gevolg is van de slachtpartij die Hamas aanrichtte op een feest nabij de Gazastrook. Daarbij werden tenminste 260 Israëli’s doodgeschoten door terroristen verbonden aan Hamas.

Niet alleen op de F-Side was verbazing en onbegrip, want ook op de sociale media werd volop gesproken over de aanwezigheid van de Palestijnse vlaggen. Temeer omdat Ajax een Joodse achtergrond heeft en veel supporters tijdens thuisduels de geuzennaam 'Superjoden' ten gehore brengen. Ook zijn bij wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA vaak Israëlische vlaggen zichtbaar.

"Palestina vlaggen op de F-Side. Die gasten zijn echt flink in de war daar", foetert een gebruiker van X. "Oprotten met die Palestijnse vlaggen op de F-Side!!!!", moppert een andere gebruiker van het social media-kanaal. De veelbesproken vlaggen werden overigens niet verwijderd. "Schandalig dat dit nog steeds hangt", zo klinkt het op X.

Het is een flinke puinhoop op de F-Side. Een deel van de harde kern van Ajax kwam met Palestina vlaggen de tribune op. Er volgde een tweestrijd tussen voor- en tegenstanders. Uiteindelijk heeft Ultras Amsterdam het stadion verlaten en alle sfeeraftikelen meegenomen. pic.twitter.com/VQVN4lTgzZ — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 5, 2023

Ultras Amsterdam

De voornoemde Ultras Amsterdam is een in 2017 opgerichte supportersgroepering. De groepering ontstond nadat Vak410 in 2016 kreeg te horen dat het moest verhuizen richting de F-Side. Een deel van Vak410 ging verder als Ultras Amsterdam, terwijl een ander deel besloot te stoppen. De fanatieke supporters steunen Ajax bij thuiswedstrijden vanaf de F-Side.

Geen invloed op Ajax

De onrust op de F-Side was niet van invloed op Ajax, dat voor de tweede keer in vier dagen tijd op eigen veld wist te winnen. Na de 2-0 overwinning op FC Volendam volgde een 4-1 zege op Heerenveen. Het elftal van trainer John van 't Schip stijgt hierdoor naar plaats elf in de Eredivisie.