Flinke opsteker voor Napoli: clubtopscorer Victor Osimhen terug in de basis

Dinsdag, 18 april 2023 om 19:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:10

De opstellingen van Napoli en AC Milan voor de return van de kwartfinale van de Champions League zijn bekend. Napoli-trainer Luciano Spalletti heeft weer de volledige beschikking over clubtopscorer Victor Osimhen en stelt de Nigeriaan dan ook in de basis op. Juan Jesus en Tanguy Ndombele zijn de vervangers van de geschorsten Kim Min-jae en André Frank Zambo-Anguissa. Milan-trainer Stefano Pioli stuurt dezelfde elf namen in het veld als in de heenwedstrijd. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Een inspiratieloos Napoli kwam zaterdag in eigen huis niet langs Hellas Verona (0-0). Positief puntje op die avond was de invalbeurt van Osimhen, die na een spierblessure zijn rentree maakte. Daarentegen moet Spalletti het wel stellen zonder sleutelspelers Zambo Anguissa en Kim, die na hun respectievelijke rode en gele kaarten in de heenwedstrijd geschorst zijn. Bovendien ontbreekt ook de geblesseerde Giovanni Simeone. De laatste tien keren dat i Partenopei de heenwedstrijd van een Europese knock-outwedstrijd verloren, werden ze uitgeschakeld. Echter, de laatste keer dat het wél lukte een nederlaag goed te maken, in het seizoen 1989/90 tegen Juventus, zou het de UEFA Cup ook winnen.

Na de 1-0 zege in de heenwedstrijd en de 0-4 (!) competitiezege enkele weken geleden kan Milan de eerste club worden sinds het seizoen 1994/95 die Napoli driemaal in een seizoen verslaat. De voortekenen zijn goed: Milan won zijn laatste drie duels bij Napoli. Toch weet Pioli dat zijn team niet in grootse vorm verkeert. Van de laatste acht wedstrijden in alle competities werd slechts tweemaal gewonnen, beide keren van Napoli. Waar de Napolitanen gezien hun aanstaande kampioenschap al verzekerd zijn van Champions League-voetbal volgend seizoen, is dat voor Milan allerminst het geval. I Rossoneri staan nog wel vierde, met twee punten meer dan Internazionale, maar hebben dat vooral te danken aan de falende concurrentie.

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesús, Mário Rui; Zielinski, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Opstelling AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Leão, Krunic, Díaz; Giroud.