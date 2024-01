Flinke concurrentie V/d Ven: Tottenham strikt Serie A-verdediger voor 30 miljoen

Radu Dragusin is officieel speler van Tottenham Hotspur. Dat maken the Spurs donderdagavond bekend via de officiële kanalen. De interesse van de Engelse club in de 21-jarige centrale verdediger was al enige tijd bekend, maar enkele dagen geleden probeerde Bayern München de deal nog te kapen. Dat is dus niet gelukt: Dragusin, die overkomt van Genoa, tekent bij Tottenham tot medio 2030 en zal rugnummer 6 gaan dragen.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is met de overgang een bedrag van dertig miljoen euro gemoeid. Daarmee is hij in een klap de duurste Roemeense speler aller tijden. Adrian Mutu had dat record sinds 2003 in handen. Chelsea maakte destijds 22,7 miljoen euro over naar Parma voor de aanvaller.

Dragusin moet bij Tottenham de persoonlijke problemen in de achterhoede verlichten. Onder meer Micky van de Ven is al sinds begin november geblesseerd, maar de verwachting is wel dat hij snel zijn rentree maakt.

Behalve de Nederlandse verdediger kampen ook Cristian Romero, James Maddison en Ivan Perisic met serieuze blessures. Bovendien staat Eric Dier op het punt om de overstap naar Bayern te maken.

Dragusin behoorde dit seizoen tot een van de dragende krachten van Genoa, dat afgelopen zomer terugkeerde in de Serie A en als nummer twaalf aan de tweede seizoenshelft begint. Hij speelde dit seizoen 22 officiële duels voor de Italiaanse club.

Jean-Clair Todibo stond eveneens op het lijstje van Tottenham, maar volgens diverse Engelse media was het binnenhalen van Dragusin een topprioriteit van manager Ange Postecoglou. Dat is nu dus gelukt.

Met Dragusin, die dertien interlands voor Roemenië speelde, heeft Van de Ven er dus een zeer serieuze concurrent bij in het hard van de Londense verdediging.

