Flick en 4 spelers nog niet ingeschreven voor komend seizoen bij FC Barcelona

FC Barcelona verkeert nog altijd in financieel zwaar weer. De Spaanse topclub kampt al jaren met financiële problemen en heeft nu niet eens de ruimte om de nieuwbakken hoofdtrainer Hansi Flick in te schrijven voor het volgende seizoen, zo laat Marca weten.

De Duitse oefenmeester werd afgelopen week door Catalanen gepresenteerd als de opvolger van de ontslagen Xavi. Hij gaat naar verluidt drie miljoen euro verdienen per jaar, exclusief bonussen. De Duitser tekende voor twee seizoenen in het noordoosten van Spanje.

De Catalanen zullen echter eerst geld moeten vinden, voordat de trainer daadwerkelijk plaats mag nemen op de bank van Barcelona. Volgens Marca is de club naarstig op zoek naar geld. Eén van die mogelijke inkomstenbronnen is de zestig miljoen euro die ze nog moeten ontvangen van het Duitse bedrijf Libero, dat vorig jaar de Barça Studios overnam. Dat geld is echter nog niet over de brug gekomen.

Daardoor heeft Blaugrana onvoldoende kapitaal om de trainer en zijn staf te registreren. Op het moment komt er te weinig geld binnen bij Barça en dat breekt de club nu op.

Een andere manier om aan geld te komen is dat Barcelona met shirtsponsor Nike aan het onderhandelen is over een nieuwe verbeterde deal. Tot dan blijft het ongewis of Flick volgend seizoen wel de leiding kan nemen over zijn nieuwe ploeg.

Spelers

Niet alleen de nieuwe trainer wordt geraakt door de financiële problemen, maar ook de spelersgroep. Vier spelers kunnen op dit moment niet geregistreerd worden voor de volgende jaargang. Dat zijn Gavi, Alejandro Baldé, Iñigo Martínez en Vitor Roque.

Barcelona is er met name veel aan gelegen om de jeugdexponenten Gavi en Baldé in te schrijven. Het tweetal heeft een groot aandeel in de selectie en zou eigenlijk onmisbaar zijn. De toekomst van Vitor Roque en Martínez hangt door de financiële situatie aan een heel zijden draadje. Eerstgenoemde sprak zich eerder al zeer teleurgesteld uit over zijn reserverol bij Barça.

