Met een topseizoen bij Brentford onder de lat en een aanstaande transfer naar Bayer Leverkusen in het vooruitzicht, ligt er een mooie zomer in het verschiet voor Mark Flekken. Omdat de overgang nog niet officieel rond was ten tijde van het interview, bleef dit onderwerp buiten beschouwing. Op het trainingscomplex van the Bees spreekt de Oranje-international met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters over zijn vertrek uit Nederland en zijn huidige rol onder bondscoach Ronald Koeman.

Door Jelle Kusters en Fedor Ritmeijer

Vertrek uit Nederland

In 2009 vertrok Flekken uit de jeugd van Roda JC naar Alemannia Aachen. Tijdens het seizoen 2012/13 sloot hij aan bij het eerste elftal van de club uit Aken en keepte hij daar in totaal zeventien wedstrijden voor hij vertrok naar Greuther Fürth.

Het vertrek uit zijn thuisland had een duidelijke oorzaak. “De keeperstrainer van de jeugd bij Roda JC maakte toen de stap naar het eerste elftal. Na zijn vertrek werd er door de club niet per direct een vervanger geregeld. In de jeugd heb je die training gewoon nodig voor je eigen ontwikkeling.”

“Door een gevoel in mijn buik heb ik toen die keuze gemaakt om te vertrekken en sindsdien ben ik nooit meer teruggekomen", aldus de doelman. Een terugkeer in Nederland is niet ondenkbaar voor de sluitpost uit Bocholtz. “Ik heb er weleens over nagedacht. Er is alleen nooit echt een concrete aanbieding of optie geweest.

Nederlands elftal

Bij het Nederlands elftal staat de teller voor Flekken inmiddels op negen interlands (geschreven voor de interland tegen Malta, red.). Zijn debuut maakte hij in maart 2022 tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Denemarken. De toen 28-jarige keeper liet twee ballen door tijdens een 4-2 overwinning voor Nederland.

Momenteel krijgt Bart Verbruggen (22) de voorkeur van Koeman. De doelman van Brighton & Hove Albion was eerste keeper op het Europees kampioenschap van 2024 waar Nederland de halve finale bereikte. Flekken zelf kan zich neerleggen bij de keuze van de bondscoach.

“Die keuze is op het moment eenmaal zo. Voor nu is Bart nummer één en ik nummer twee en voordat daar iets in verandert moet er nog wel wat gebeuren. Dat is nou eenmaal een minpuntje aan het keepersvak: er is maar één plek in de basiself.”

Blessure en keepersdilemma

In de herfst van 2024 liep Flekken een blinde darmontsteking op. Tijdens deze periode maakte Verbruggen zijn debuut en sindsdien leek zijn plek zeker te zijn onder de huidige bondscoach. Flekken zelf ziet dat ook dat niet mee heeft geholpen.

“Als ik die blinde darmontsteking niet had gehad in die periode, wie weet hoe het dan was gelopen. Dat zijn achteraf allemaal van die dingen waar je het over kan hebben.”

Het antwoord op de vraag wie de beste keeper van Nederland is, kan Flekken dan ook niet makkelijk geven. “Wij zijn twee verschillende keepers. Er is een verschil in leeftijd en ik kan best begrijpen dat als je dan twee keepers van vergelijkbaar niveau hebt dat je dan voor de jongste kiest.”