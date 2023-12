Flankspeler met ruim 100 duels voor Feyenoord: ‘Nog één keer naar de Eredivisie’

Zaterdag, 2 december 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:09

Diego Biseswar zou graag nog één keer terugkeren in de Eredivisie, zo heeft hij aangegeven in een interview met Voetbal International. De 35-jarige Amsterdammer zit sinds zijn vertrek bij PAOK Saloniki zonder club, maar hoopt daar snel verandering in te brengen.

Biseswar had mogelijkheden om bij PAOK te blijven in een andere rol, maar voelde daar niets voor. De middenvelder annex buitenspeler hoopt zijn voetballoopbaan in Nederland af te sluiten. En dan het liefst in de Eredivisie.

"Ik zou graag nog één keer een grote ronde door de Eredivisie willen maken", vertelt hij. "Ook voor mijn kinderen, zodat zij ook de sfeer in de Nederlandse stadions kunnen proeven." Fortuna Sittard, Almere City en PEC Zwolle toonden interesse, maar zonder succes.

Biseswar is in Nederland vooral bekend van zijn tijd bij Feyenoord. De flankspeler had een goede band met Gertjan Verbeek en zou uiteindelijk 109 keer in actie komen voor de Rotterdammers, waarin hij 12 keer scoorde en 21 assists afleverde.

In Turkije, als speler van Kayserispor, nam Biseswar het op tegen de beste spelers ter wereld. "Wesley Sneijder, Robin van Persie, Didier Drogba, Felipe Melo en Lukas Podolski." Hij speelde onder meer tegen Galatasaray. "Liep ik te grappen met Sneijder. Zei ik: 'Sneijder, kan je het nog?'"

De recordinternational vroeg vervolgens hoe Biseswar zelf in de wedstrijd zat. "'Ik denk dat ik na jou de beste nummer 10 van de competitie ben. Misschien ben ik wel de beste.' Zo liepen we elkaar een beetje te pushen. Mooi, toch?"

Naast Feyenoord speelde Biseswar in Nederland voor Heracles Almelo en De Graafschap, alvorens hij in 2023 de gang naar Kayserispor maakte. De meeste wedstrijden speelde hij voor PAOK Saloniki, de club die hem in 2021 nog even uitleende aan Apollon Limassol.