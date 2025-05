Van Gaal wil dolgraag terugkeren als trainer, maar ziet één probleem

Louis van Gaal sluit een terugkeer in de voetballerij absoluut niet uit. De 73-jarige trainer, die al jaren kampt met prostaatkanker, voelt zich fysiek sterker worden en houdt de deur op een kier voor een mogelijke rentree als bondscoach.

"Ik denk dat mijn tijd in het voetbal voorbij is, maar je moet nooit nooit zeggen. Want ik voel me steeds fitter worden, dus wie weet?" aldus Van Gaal in gesprek met ESPN, dat de coach spreekt in aanloop naar de nieuwe documentaire 'De Sparta-jaren van Van Gaal'.

Tijdens zijn laatste periode bij het Nederlands elftal kampte Van Gaal al met gezondheidsproblemen. "Twee, drie jaar geleden, zelfs toen ik bondscoach was van Oranje, was ik niet echt fit. Dat was het gevolg van operaties. Dat hakt er wel in."

"Dat is allemaal achter de rug", zegt Van Gaal, die opgelucht klinkt. "In principe gaat het allemaal goed. Ik kan het managen. Truus kan het ook managen, want die heeft er ook last van."

Een dagelijkse rol als clubtrainer lijkt uitgesloten, maar Van Gaal acht een nieuwe bondscoachklus nog altijd mogelijk. "Bondscoach is maar acht periodes in het jaar, en dan gaat het meer om het aansturen van een staf. Dat zou nog kunnen."

Van Gaal ziet wel een grote belemmering: "Ik wil alleen landen die kans maken om te winnen. Ik denk dat dat er niet meer inzit..."