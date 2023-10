Finse voetballer krult hoekschop drie keer (!) in één wedstrijd direct in goal

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 20:05 • Jordi Tomasowa

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Kelechi Anyamele maakte zaterdag op bijzondere wijze een hattrick voor PPJ Helsinki, dat op het derde niveau van Finland uitkomt. De middenvelder wist in het competitieduel met TiPS het net drie keer rechtstreeks uit een hoekschop te vinden. Anyamele was verantwoordelijk voor de 2-2, 4-3 én 6-3 voorsprong.

De competitiewedstrijd mondde uit in een waar doelpuntenfestijn, daar PPJ Helsinki uiteindelijk met 8-5 won. “Deze hattrick geeft me echt een goed gevoel”, zei Anyamele op het Instagram-account van zijn ploeg. “Ik zou al tevreden zijn geweest met één doelpunt, maar drie goals is helemaal prachtig.”