Finland-keeper Lukas Hradecky na verlies tegen Nederlands elftal: 'Als híj had gescoord, had ik de ogen uit mijn kop geschaamd'

Lukas Hradecky is blij dat Jeremie Frimpong hem niet heeft gepasseerd tijdens de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Finland (0-2). De twee kennen elkaar erg goed uit hun gezamenlijke tijd bij Bayer Leverkusen.

Hradecky had al een doelpunt moeten slikken toen Frimpong bijna de tweede treffer van de avond noteerde. Memphis Depay was de Finse goalie reeds te slim af geweest na een verdedigende fout. De aanvaller prikte zo zijn 48ste interlandgoal binnen.

Daarna had Frimpong de tweede op zijn schoen. Of beter gezegd: zijn hoofd. Na een heerlijk indraaiende voorzet van Cody Gakpo kon de rechtsvoor de bal ogenschijnlijk eenvoudig binnenknikken bij de tweede paal.

Niets bleek minder waar. De koppende inzet van de 172 centimeter lange Nederlander werd met de voeten gekeerd door Hradecky, zijn voormalig ploeggenoot. Tot zijn eigen grote opluchting.

"Ik zie elke dag op de training dat hij niet eens durft te koppen", vertelt Hradecky na afloop grijnzend bij het Finse medium Iltalehti. "Als die gast met zijn hoofd had gescoord, dan zou ik ogen uit mijn kop hebben geschaamd."

Aan het teamgenootschap van Hradecky en Frimpong bij Bayer Leverkusen komt nu een eind. Laatstgenoemde vertrekt en is een Liverpool-speler. Er komt een andere Nederlander - en gelijk een directe concurrent - voor terug: Mark Flekken.

"Ik heb na de wedstrijd nog een paar woorden met hem kunnen wisselen", zegt Hradecky. "Ik vroeg of we Duits of Engels moesten spreken. Hij lijkt me een aardige man. "Maar Ik ga mijn plek niet gratis weggeven", waarschuwt hij de international vast.