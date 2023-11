Financiële problemen Barcelona uiten zich in uitbuiting renovatiewerknemers

Dinsdag, 21 november 2023

Renovatiewerknemers van het Camp Nou in Barcelona worden flink uitgebuit, zo blijkt uit een onderzoek van de Catalaanse krant El Periodico. Het onderzoek wijst uit dat werknemers van het Turkse bedrijf Limak niet eerlijk uitbetaald worden voor de werkzaamheden die zij verrichten aan de renovatie van het stadion van FC Barcelona.

Limak is het Turkse bedrijf dat de renovatie van het Camp Nou uitvoert, maar er zijn een aantal onderaannemers bij betrokken die de werknemers rechtstreeks in dienst nemen. El Periodico sprak met een aantal voormalige Limak-werknemers en vier arbeiders die hun identiteit niet wilden prijsgeven, uit angst voor strafmaatregelen van hun werkgevers.

In het rapport van de Catalaanse krant staat onder andere dat werknemers worden uitgebuit. Ze werken namelijk van maandag tot en met zaterdag, gemiddeld tien tot elf uur per dag. Hiervoor ontvangen ze slechts zo’n 1150 euro per maand.

Het minimumloon in Spanje ligt op 8,45 euro per uur en op 1080 euro per maand, gebaseerd op een werkweek van veertig uur. De werknemers zeggen hier ver boven te zitten en beweren dus dat ze veel te weinig worden uitbetaald.

Veel werknemers zijn bang om over de situatie te praten met journalisten of experts. 'Veel van de werknemers zijn migranten die geld naar hun families sturen om hen te ondersteunen. Ze willen hun baan daarom niet op het spel zetten', zo is te lezen in het rapport.

Barcelona zit al lange tijd in financieel zwaar weer, waardoor lagere kosten voor de verbouwing zeer welkom zullen zijn. Afgelopen zomer maakte Eduard Romeu, vice-president van de economische zaken binnen Barça, bekend dat Barcelona momenteel een schuld van 1,35 miljard euro heeft. Dat is evenveel als twee jaar geleden, toen Joan Laporta aantrad als voorzitter. Barcelona laat echter in een reactie weten niet betrokken te zijn bij de onderaannemers en/of de werknemers van dit project.

Op 1 juni zijn de werkzaamheden aan het Spotify Camp Nou begonnen, en naar verwachting zullen die in 2026 worden afgerond. Derhalve zullen alle thuisduels in het komende seizoen afgewerkt worden in het Olympisch Stadion Lluís Companys, op zo’n vier kilometer van het Spotify Camp Nou.

Barcelona keert volgend seizoen vervolgens weer terug naar het eigen stadion, waarna het stadion slechts voor 50 procent gevuld wordt. Daarna zal de gehele derde ring worden vervangen, waardoor er na renovatie plek is voor zo'n 105.000 fans.