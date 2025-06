Financieel uitgedaagd SC Cambuur gaat uitgaand transferrecord van Milan Smit breken

Als alles volgens plan verloopt, incasseert SC Cambuur spoedig een recordbedrag, zo meldt de Leeuwarder Courant. De KKD-club heeft een akkoord bereikt met Serie B-club Modena over Bryant Nieling, die volgende week medisch gekeurd wordt.

Het huidige transferrecord staat op naam van Milan Smit, die de ‘Friezen’ vorig jaar verliet voor Go Ahead Eagles. Cambuur incasseerde destijds 825.000 euro voor de spits.

In gesprek met het lokale dagblad bevestigt technisch manager Lars Lambooij dat het transferrecord van Nieling gebroken gaat worden, al wilde hij niet ingaan op specifieke bedragen.

Wel is duidelijk dat het bedrag meer dan welkom is bij Cambuur, dat door de hoge kosten van het nieuwe Kooi Stadion weinig financiële mogelijkheden heeft. Zo kan de club geen transfersommen betalen en is het spelersbudget teruggeschroefd van 3,2 naar 2,5 miljoen euro.

“Volgens mij weet iedereen dat we op dat gebied een uitdaging hebben”, vertelt Lambooij. “De complete organisatie moet daar een steentje aan bijdragen. Dat geldt ook voor de voetbalafdeling.”

Het spelersbudget zal vermoedelijk wel worden opgeschroefd zodra Nieling is verkocht. Als ook Benjamin Pauwels een transfersom oplevert, komt dat budget waarschijnlijk weer in de buurt van de 3,2 miljoen van vorig seizoen.

Nieling bekeek de training van Cambuur woensdag overigens langs de zijlijn. “Ik heb nooit rekening gehouden met een transfer. Tot mijn zaakwaarnemers me op de hoogte brachten dat er serieuze interesse voor me was. Zo’n kans krijg je niet elk jaar. De beste verdedigers van de wereld komen uit Italië. Ik wil het vak graag in dit land leren.”

Nieling (22) kwam vorig jaar zomer over van Fortuna Sittard. De centrale verdediger deed in zijn eerste en enige seizoen in 32 van de 38 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden mee. De linkspoot ligt nu nog tot medio 2027 vast in Leeuwarden.

De toekomst van Mark Diemers bij Cambuur is overigens hoogst onzeker. De spelmaker heeft een contract tot medio 2026, maar ziet door de nieuwe financiële situatie weinig in een nieuwe verbintenis. Dankzij een clausule kan hij de club tot en met 8 juli kosteloos verlaten.