Financieel directeur Ajax geeft hoopvol signaal af aan het begin van de transferzomer

Ajax hoeft deze zomer niet per se te verkopen, zo vertelt financieel directeur Shashi Baboeram Panday in gesprek met de clubkanalen. De topman legt ook uit hoe de Amsterdammers weer financieel gezond zijn geworden.

"We kunnen onze rekeningen en salarisrissen betalen”, aldus Baboeram Panday. “Niet alleen komende maand, maar ook de maanden daarna. Wat we alleen niet meer hebben, is een hele fijne vetlaag, om het zo maar even te noemen. Dat hadden we in het verleden wel. We kunnen nu een stootje incasseren, maar een grote stoot wordt wat lastiger."

Dat betekent dat Ajax op een andere manier met het geld moet omgaan. "In de hoogtijdagen hadden we natuurlijk een aanzienlijk saldo op de bank staan. Daardoor konden er makkelijker grote spelers gehaald worden. Je kan de jaarrekeningen er op naslaan, maar we hadden toen bijna structureel tussen de zestig en honderd miljoen euro op de bank. Dat is nu aanzienlijk minder, maar het is wel iets waar we graag weer naartoe willen."

De Amsterdammers hebben de kosten de laatste maanden flink teruggeschroefd. "De spelerssalarissen zijn nu afhankelijk van het type Europese competitie dat we spelen en het aantal speelminuten van spelers. Hoe hoger de competitie, lees Champions League, hoe meer de spelers verdienen."

Ajax staat deze transferwindow sterker in zijn schoenen dan vorig jaar zomer. "De positie van Ajax is in ieder geval een stukje beter dan tijdens de vorige window", zegt Baboeram Panday.

"Laat ik het zo zeggen: het wordt een heel interessante en dynamische transferzomer waarbij er zeker wel flexibiliteit en ruimte is. We zullen kritisch moeten kijken naar welke spelers we willen halen en voor welke bedragen. Tegelijkertijd moeten we ook afwachten welke spelers blijven en welke spelers vertrekken."

"We kunnen onze sterkhouders behouden. Het is niet noodzakelijk om per se een paar sterkhouders te verkopen als daar een mooi bedrag tegenover staat", aldus de financieel directeur, die ook niet uitsluit dat Ajax zelf gaat investeren.

“Als vanuit de compositie blijkt dat het noodzakelijk is en alle personen die erover gaan het unaniem eens zijn dat het een buitenkansje is, en het past in de financiën voor de korte en ook lange termijn, dan is dat zeker mogelijk. Maar het hangt natuurlijk ook van de hoogte van het bedrag af."