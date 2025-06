Finale play-offs tussen Willem II en Telstar ontbrandt direct met drie doelpunten in eerste 17 minuten

Telstar heeft in de openingsfase van de finale van de play-offs goede zaken gedaan in de jacht naar het eerste Eredivisie-seizoen sinds 1978. In de return tegen Willem II gaat de winnende ploeg sowieso naar het hoogste niveau van Nederland en de ploeg uit Velsen-Zuid nam in de openingsfase een serieus voorschot op promotie, maar de Tricolores deden snel iets terug.

In het heenduel had Telstar lange tijd het beste veldspel, maar moest het uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. De winnende ploeg van zondagavond meldt zich dus na de zomer in de Eredivisie.

Mees Kaandorp zette het volle uitvak in minuut zes al in vuur en vlam door de 0-1 binnen te knallen. De aanvaller van Telstar was het eindstation van een aanval over meerdere schijven.

Nog eens zes minuten later bewees Youssef El Kachati andermaal dé smaakmaker van de play-offs om promotie en degradatie te zijn. Een lange bal van achteruit werd door Kaandorp, ditmaal dus aangever, afgegeven aan de Leidenaar, die uiterst koel bleef oog in oog met doelman Thomas Didillon-Hödl: 0-2.

Daarmee was Telstar plots favoriet om volgend seizoen actief te zijn in de Eredivisie, ten koste van Willem II. De Tilburgers zaten echter niet bij de pakken neer en brachten de spanning snel terug via Rob Nizet, wiens vrije trap dusdanig van richting werd veranderd dat Ronald Koeman junior kansloos was: 1-2.

Nog voordat het eerste kwart van het finaleduel gespeeld was, had ook een vierde treffer al een feit kunnen zijn. In een verwonderlijke scrimmage in de doelmond van Telstar kwam Willem II tot tweemaal toe bijna langszij, maar zoveel plezier was de neutrale toeschouwer niet gegund.