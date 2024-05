Fikse tegenvaller voor Italië: Inter-speler moet onder het mes en mist EK

Francesco Acerbi moet het EK van volgende maand aan zich voorbij laten gaan. De centrumverdediger van Inter heeft een liesblessure opgelopen en zal niet op tijd hersteld zijn om mee te doen aan het toernooi in Duitsland. Federico Gatti (Juventus) is zijn vervanger.

Acerbi (36) was dit seizoen een belangrijke kracht bij Inter, dat mede dankzij zijn inspanningen landskampioen werd en de Supercoppa Italiana veroverde. Vrijdag komen de manschappen van bondscoach Luciano Spalletti voor het eerst bijeen, zonder Acerbi.

Acerbi zal vrijdag een operatie ondergaan, waarna hij zich kan focussen op de start van het volgende seizoen bij Inter. Bij Inter concurreert Acerbi onder meer met Stefan de Vrij, die het vaak af moet leggen tegen de Italiaanse veteraan.

Gatti van Juventus mag zich vrijdag melden bij het nationale team, al is het nog maar de vraag of de 25-jarige mandekker daadwerkelijk mee zal reizen naar Duitsland. Spalletti heeft dertig man opgenomen in zijn voorlopige selectie en dus wacht nog vier spelers een slechtnieuwsgesprek.

Italië neemt het op het EK achtereenvolgens op tegen Albanië, Spanje en Kroatië.

Volledige voorselectie Italië

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).

Verdedigers: Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco (allen Inter), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno (beiden Torino), Andrea Cambiaso, Federico Gatti (beiden Juventus), Riccardo Calafiori (Bologna), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Middenvelders: Nicolò Barella, Davide Frattesi (beiden Inter), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante (beiden AS Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Samuele Ricci (Torino).

Aanvallers: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

