Fikse opsteker voor Arne Slot: tweetal keert terug voor uitduel met Lazio

Maandag, 6 november 2023 om 11:59 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:13

Gernot Trauner en Mats Wieffer keren terug in de selectie van Feyenoord, zo maakt de club maandagochtend bekend. De Rotterdammers nemen het dinsdagavond in de Champions League op tegen Lazio. Het teruggekeerde tweetal ontbrak afgelopen weekend nog tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) door blessures.

Wieffer was afwezig bij het duel in het Mandemakers Stadion vanwege ziekte en is dus snel weer hersteld. Zijn afwezigheid blijft daardoor beperkt tot één duel.

Trauner speelde al langere tijd niet voor Feyenoord. De 31-jarige centrumverdediger kwam voor het laatst in actie op 4 oktober, toen Feyenoord het in Spanje opnam tegen Atlético Madrid (3-2). Sindsdien ontbrak Trauner door een knieblessure, waardoor hij vijf wedstrijden moest missen.

Los van de nederlaag in Madrid doet Feyenoord het verdienstelijk in Groep E van de Champions League. In eigen huis werd eerder gewonnen van Celtic en Lazio, waardoor de Rotterdammers momenteel eerste staan in de poule.

De volledige selectie van Feyenoord:

Keepers: Justin Bijlow, Timon Wellenreuther, Kostas Lamprou.

Verdedigers: Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Marcos López, Gernot Trauner en Dávid Hancko,

Middenvelders: Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Calvin Stengs, Thomas van den Belt, Mats Wieffer, Antoni Milambo, Ondrej Lingr.

Aanvallers: Alireza Jahanbakhsh, Ayase Ueda, Javairô Dilrosun, Igor Paixão, Luka Ivanusec, Leo Sauer, Santiago Gimenez.