‘FIFA versoepelt stadionvereisten voor WK 2034; weg ligt open voor Saudi-Arabië’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 10:22 • Noel Korteweg

De FIFA heeft de stadionvereisten voor het WK van 2034 versoepeld, zo meldt The Guardian. Het heeft er alle schijn van dat de voetbalbond dat heeft gedaan om Saudi-Arabië tegemoet te komen, zo klinkt het in de wandelgangen.

Om het WK van 2030 te organiseren moet een land veertien stadions kunnen aanbieden, waarvan er al zeven zijn gebouwd. Voor het mondiale eindtoernooi van vier jaar later hoeven er maar vier stadions al gebouwd te zijn.

Het WK van 2034 wordt sowieso georganiseerd in Azië of Oceanië, wegens het roulatiebeleid van de FIFA. Saudi-Arabië liet razendsnel weten dat het het eindtoernooi wil organiseren en zet (grote) spelers uit de Saudi Pro League in om de publieke opinie mee te krijgen.

Zo plaatsten onder anderen Riyad Mahrez, Karim Benzema en Steven Gerrard - die de scepter zwaait bij Al-Ettifaq - onlangs positieve berichten over het mogelijke WK in Saudi-Arabië op sociale media.

Bekend is dat Neymar tonnen krijgt overgemaakt voor elk positief bericht dat hij over het land op sociale media plaatst.

Om een WK te mogen organiseren, heeft het organiserende land stadions met minimaal 40.000 zitplaatsen nodig. Voor de (halve) finale dient een stadion met tussen de 60.000 en 80.000 zitplaatsen aanwezig te zijn.

Saudi-Arabië organiseert de Asian Cup in 2027 en heeft dan vier stadions met minimaal 40.000 zitplaatsen staan: twee in Riyadh (die nog verbouwd worden), één in Jeddah en één in Dammam, waarvan de bouw vorige maand gestart is.