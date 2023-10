FIFA schorst Luis Rubiales voor drie jaar naar aanleiding van kus aan Hermoso

Maandag, 30 oktober 2023 om 12:32 ‚ÄĘ Jan Hoeksema ‚ÄĘ Laatste update: 14:21

Luis Rubiales is voor drie jaar geschorst door de FIFA, zo meldt de wereldvoetbalbond maandagmiddag. Door de schorsing mag de Spanjaard nergens op de wereld voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren. Rubiales wordt op deze manier gestraft voor de kus die hij Jennifer Hermoso gaf na afloop van de WK-finale.

"De disciplinaire commissie van de FIFA heeft Luis Rubiales, de voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF), voor drie jaar verboden van alle voetbalgerelateerde activiteiten op nationaal en internationaal niveau", zo valt er te lezen op de website van de FIFA.

Het vonnis is nog niet definitief, laat de bond ook weten. Rubiales heeft tien dagen om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Mocht de schorsing blijven staan, dan zal de Spanjaard tot de herfst van 2026 geschorst zijn.

Rubiales is inmiddels ook afgetreden als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. In eerste instantie weigerde hij dat nog te doen, maar na massale kritiek te hebben ontvangen trad hij alsnog af.

Dit alles is het gevolg van een incident in augustus van dit jaar. Rubiales gaf Hermoso een kus op de mond tijdens de ceremonie na afloop van het WK in Australi√ę en Nieuw-Zeeland. De speelster was daar niet van gediend en klaagde Rubiales aan.

Op televisiebeelden was te zien dat toen de speelster langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Hermoso liet na het incident weten het 'niet leuk' te vinden dat Rubiales haar op de mond kuste.

Volgens Rubiales was er echter sprake van instemming, waardoor hij in eerste instantie nog weigerde om op te stappen. Wel bood hij zijn excuses aan.