FIFA: Russische jeugdteams mogen weer deelnemen aan internationale toernooien

Woensdag, 4 oktober 2023 om 21:29 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:26

De FIFA staat Russische jeugdteams weer toe om deel te nemen aan het internationale voetbal. Dat maakte de voetbalbond woensdagmiddag bekend. Eind september gaf de UEFA ook al groen licht om Onder 17-teams uit Rusland, waaronder het nationale jeugdteam, deel te laten nemen aan Europese toernooien. Andere teams uit Rusland, met spelers die ouder zijn, mogen voorlopig nog niet meedoen aan toernooien van de FIFA en UEFA.

Enkele dagen na de invasie van Rusland in Oekraïne in februari 2022 werd besloten dat clubs uit Rusland en het nationale team niet meer mee mogen doen aan toernooien die worden georganiseerd door de FIFA en UEFA. Voorbeelden daarvan zijn het WK, EK, de Champions League, Europa League en Conference League.

De UEFA kondigde eind september echter aan dat het Russische talenten niet langer wil straffen, waardoor het nationale Onder 17-team en de Onder 17-teams van Russische clubs weer aan UEFA-toernooien mogen deelnemen.

De FIFA heeft nu dus besloten dat het meegaat in die beslissing. Toch krijgen de Onder 17-teams wel te maken met een aantal beperkingen. Ze spelen bijvoorbeeld onder de naam Voetbalunie van Rusland, in plaats van de Russische naam en vlag.

Bovendien zullen de talenten in neutrale kleuren moeten spelen, en is het volkslied van Rusland niet meer te horen voorafgaand aan wedstrijden van het nationale Onder 17-team.

Een aantal landen is niet blij met de beslissingen van de UEFA en FIFA. Zo zei een woordvoerder van de Engelse bond al tegen persbureau Reuters dat de Engelse voetbalbond geen wedstrijden wil spelen tegen jeugdteams uit Rusland.

Woensdag liet ook de voetbalbond van Estland weten dat het niet tegen Russische teams in actie wil komen. “De UEFA heeft zijn besluit genomen, maar wij zijn tegen. Wij kunnen en willen dit besluit niet uitvoeren. Het duidelijke, verenigde en onvoorwaardelijke standpunt van de EJL (Estse voetbalbond, red.) is dat de Estse nationale teams niet tegen Rusland zullen spelen. De UEFA is vanaf het begin op de hoogte geweest van ons standpunt.”