FIFA overweegt aantal landen op WK 2030 nog verder uit te breiden

Aanvankelijk was het plan om ‘gewoon’ 48 landen actief te laten zijn op het WK van 2030, maar mogelijk worden dat er liefst 64. De FIFA is die mogelijkheid op dit moment aan het onderzoeken.

Sinds 1998 nemen er steeds 32 landen deel aan een WK voetbal. Volgend jaar, in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, worden dat er voor het eerst 48.

Het is dus mogelijk dat dat aantal vier jaar later wéér verhoogd wordt, naar 64. Volgens The New York Times is dat idee geopperd door Ignacio Alonso, de voorzitter van de Uruguayaanse voetbalbond.

Daarnaast is Alonso lid van het dagelijks bestuur van de FIFA: het FIFA Council. Een woordvoerder van de wereldvoetbalbond heeft bevestigd dat voorstellen van bestuursleden verplicht moeten worden onderzocht.

“Dit idee werd tegen het einde van de vergadering van 5 maart spontaan ingebracht”, aldus de woordvoerder tegenover The Guardian.

In 2030 is het precies honderd jaar geleden dat het eerste WK plaatsvond. Daarom vindt het toernooi plaats in liefst zes landen: Spanje, Portugal, Marokko, Uruguay, Argentinië en Paraguay.

Laatstgenoemde drie landen organiseren allemaal één wedstrijd. Het restant van het WK vindt plaats in Spanje, Portugal en Marokko.