FIFA onthult cijfers: zo populair is het WK voor clubs écht

De FIFA heeft een update naar buiten gebracht over het aantal fans dat tot dusver aanwezig waren in de stadions voor het WK voor clubs. Volgens de voetbalbond is er een mooie mijlpaal behaald.

Volgens de FIFA hebben inmiddels meer dan een miljoen fans het WK voor clubs bijgewoond. De mijlpaal werd bereikt met de overwinning van Juventus op Wydad in Philadelphia.

De miljoenste fan was Wydad-supporter Rachida Elomari uit Virginia, die haar eerste live wedstrijd bijwoonde. “Ik ben hier in Philadelphia omdat mijn ouders me twee jaar geleden vertelden dat Wydad in de Verenigde Staten zou spelen,” vertelt ze enthousiast.

“Ik was meteen blij, want ik wilde mijn team dolgraag een keer in het echt zien spelen. Dit is de allereerste keer dat ik een stadion bezoek, en ik wil mijn team steunen met alles wat ik heb”, liet Elomari trots weten.

“Het WK voor clubs is echt een uitkomst voor gezinnen zoals dat van ons,” vervolgt ze. “Wij wonen in de VS en zijn Wydad-supporters, maar normaal zouden we duizenden dollars moeten betalen om onze club in het buitenland te zien. Nu kan het gewoon hier. Ik heb de FIFA-wereldkampioenschappen altijd op tv gezien, maar om het nu in het echt mee te maken, met zulke grote clubs, is voor mij echt een droom.”

Volgens de FIFA hebben na de dertigste wedstrijd van het toernooi in totaal bijna 1,1 miljoen fans het toernooi bezocht, wat neerkomt op een gemiddelde van 36 duizend mensen per wedstrijd.

Het grootste aantal toeschouwers tot nu toe was tachtigduizend voor Paris Saint-Germain tegen Atletico Madrid in de Rose Bowl in Pasadena.