FIFA maakt bekend welke drie prachtgoals kans maken op PuskÃ¡s Award

FIFA maakt bekend welke drie prachtgoals kans maken op Puskás Award

Kylian Mbappé, Lionel Messi en Erling Braut Haaland zijn de drie kanshebbers om door de FIFA te worden uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar. Ondertussen maken Julio Enciso, Guilherme Madruga of Nuno Santos kans om de Puskás Award – de prijs voor ‘mooiste doelpunt’ – in de wacht te slepen. Op 15 januari 2024 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Voor de nominaties is gekeken naar de prestaties van 19 december 2022 tot en met 20 augustus 2023. Daarom is vooral de nominatie van Messi enigszins verrassend. De Argentijn won eind vorig jaar weliswaar de wereldtitel met Argentinië, maar dat was vlak voor 19 december. Met Paris Saint-Germain werd hij afgelopen seizoen wel landskampioen, alvorens hij afgelopen zomer naar het Amerikaanse Inter Miami vertrok.

Mbappé was in het afgelopen jaar van grote waarde voor zowel PSG als Frankrijk. Met de club uit de Franse hoofdstad werd hij – net als Messi – landskampioen en daarnaast kroonde hij zich tot topscorer van de Ligue 1. Ondertussen speelde hij bij het Franse elftal met negen goals en zeven assists een belangrijke rol in de kwalificatie voor het EK in Duitsland volgend jaar.

Haaland brak meerdere record en won met Manchester City de ‘treble’: de Champions League, landstitel én FA Cup. Daarmee is ook zijn nominatie weinig verrassend te noemen. Messi won de prijs vorig jaar, terwijl Mbappé en Haaland nog nooit door de FIFA tot beste voetballer van de wereld werden uitgeroepen.

Puskás Award

Enciso, Madruga en Nuno Santos maken dus kans op de prijs voor mooiste doelpunt van het afgelopen jaar. Enciso maakte in mei een fraaie goal door namens Brighton & Hove Albion tegen Manchester City de bal van een kleine 25 meter in de kruising te schieten, na een lange aanval.

Madruga trof doel met een prachtige omhaal vanaf een meter of twintig, namens Botafogo in de Braziliaanse Serie B. Nuno Santos maakte zijn goal in maart, toen hij de bal tijdens Sporting Portugal – Boavista achter het standbeen knap in de bovenhoek schoot.

Vrouwen

Ook bij de vrouwen wordt er op 15 januari een beste speler van het jaar gekozen. Aitana Bonmatí (FC Barcelona & Spanje), Jennifer Hermoso (Pachuca & Spanje) en Linda Caicedo (Real Madrid & Colombia) zijn daar de drie kanshebbers.

